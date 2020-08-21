До суда дошло дело о взрыве на «Векторе». Следователи сказали, в чём обвиняют прораба

Новосибирские следователи передали в суд дело против 38-летнего прораба, который руководил ремонтом в центре вирусологии «Вектор». 16 сентября прошлого года в здании произошёл пожар, который сопровождался взрывом. Серьёзные ожоги получил отделочник. Огонь быстро потушили, а позже против прораба возбудили уголовное дело по части 1 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшие по неосторожности тяжкий вред здоровью).



По версии следствия, прораб не обеспечил помещение, в котором красили стены, мобильной вытяжной вентиляцией, поэтому при механической покраске произошёл взрыв.