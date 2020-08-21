До суда дошло дело о взрыве на «Векторе». Следователи сказали, в чём обвиняют прораба

Дело о взрыве на «Векторе» дошло до суда
Новосибирские следователи передали в суд дело против 38-летнего прораба, который руководил ремонтом в центре вирусологии «Вектор». 16 сентября прошлого года в здании произошёл пожар, который сопровождался взрывом. Серьёзные ожоги получил отделочник. Огонь быстро потушили, а позже против прораба возбудили уголовное дело по части 1 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшие по неосторожности тяжкий вред здоровью).
По версии следствия, прораб не обеспечил помещение, в котором красили стены, мобильной вытяжной вентиляцией, поэтому при механической покраске произошёл взрыв.
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— Научному центру вирусологии «Вектор» был причинен крупный ущерб, а отделочник «СМУ 8 Групп» получил тяжкие телесные повреждения в виде ожогов головы, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей, — сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова. — Утечки вирусов, заболеваний и иных опасных биологических объектов не произошло.
Следователи полностью завершили расследование, и с обвинительным заключением дело вскоре будет уже в суде.
В день происшествия НГС вёл онлайн-репортаж с места событий. Очевидцы сообщали о громком хлопке и вызвали спецслужбы. Вот как это было.