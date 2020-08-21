Из Новосибирска вылетел первый прямой рейс в Турцию — греться на солнышке отправились 174 человека

Регулярные рейсы из Новосибирска в Турцию будет выполнять базовый авиаперевозчик аэропорта Толмачёво S7 Airlines.



Куда ещё можно полететь уже сейчас? С пересадкой в аэропорту Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Ростова-на-Дону или Казани можно добраться ещё в несколько стран.

С 1 августа границы для россиян открыла Великобритания. Приезжим, правда, придется соблюдать 14-дневный карантин. Для въезда страну нужна виза.

Открыта и Хорватия, но на границе спросят справку об отсутствии коронавируса — отрицательный ПЦР-тест, который нужно сделать не более чем за двое суток до прибытия. Если справки нет, вас ждёт карантин на 14 дней. Кроме того, страна приостановила выдачу виз, но можно попасть туда по шенгенской.



Ещё один вариант: Мальдивы — там не спрашивают тест на коронавирус и не нужна виза. Также без визы и справки об отсутсвии COVID-19 можно попасть в Сербию, Абхазию и Черногорию.

В Объединенные Арабские Эмираты нужно ехать со справкой об отсутствии коронавируса. Кроме того, в аэропорту вам придется заполнить «декларацию здоровья» и подписать обязательство о соблюдении карантина. Согласно нему, вам нужно установить приложение COVID-19 DXB, и соблюдать 14-дневный карантин в случае положительного теста.