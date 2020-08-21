Топ-3 самых богатых министров Новосибирской области — один из них умудрился увеличить доход в 11 раз

Игорь Яковлев заработал 34,3 миллионов рублей, а в списке имущества указал только авто Land Rover Discovery. Любопытно, что год назад он заработал 3,09 миллионов рублей, в списке имущества значилась квартира площадью 350 квадратов и «Шкода Октавия».



На второй строчке в нашем топе — замгубернатора Вячеслав Ярманов, ранее занимавший должность главы Маслянинского района. У него 13,5 миллионов рублей дохода и, судя по декларации, полное отсутствие какой-либо собственности.



Третьим по уровню доходов стал министр здравоохранения Константин Хальзов. Он увеличил свой доход с 3,3 миллионов рублей (в 2018 году) до 8,8 миллионов рублей (в 2019 году). Список имущества министра выглядит скупо, в декларации есть сведения лишь о принадлежащем ему мотоцикле Harley-Davidson FLHRC.



Скромными доходами относительно других чиновников отметились Наталья Ярославцева (1,8 миллионов рублей), совсем недавно занявшая пост министра культуры; замгубернатора Ирина Мануйлова (2,7 миллионов рублей), которая тоже приступила к своим обязанностям на новом посту только в этом году, и министр экономического развития Лев Решетников (3,3 миллионов рублей) — ещё один новичок в списке министров.