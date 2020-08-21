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Топ-3 самых богатых министров Новосибирской области — один из них умудрился увеличить доход в 11 раз

Кто заработал 34 миллиона за год? О каком доходе отчитался министр здравоохранения? Изучаем декларации

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Совокупный доход самых обеспеченных министров 2019 года превышает 56 миллионов рублей

Совокупный доход самых обеспеченных министров 2019 года превышает 56 миллионов рублей

Самым богатым министром Новосибирской области стал Игорь Яковлев

В Новосибирской области продолжают подводить итоги декларационной кампании-2019. На этот раз свои доходы и имущество раскрыли региональные министры и заместители губернатора. Кто из них заработал 34 миллиона и каким имуществом владеют остальные (мы рассматривали только чиновников, без учёта дохода их супругов) — смотрите в нашей инфографике.

Тройка самых обеспеченных министров выглядит так:

Прошлый год оказался успешным почти для всех министров — им удалось существенно увеличить свой доход. У заместителя председателя правительства Новосибирской области — министра региональной политики Новосибирской области Игоря Яковлева — годовой доход, например, вырос в 11 раз. Именно он занял первую строчку нашего рейтинга.

СЮЖЕТ

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Игорь Яковлев заработал 34,3 миллионов рублей, а в списке имущества указал только авто Land Rover Discovery. Любопытно, что год назад он заработал 3,09 миллионов рублей, в списке имущества значилась квартира площадью 350 квадратов и «Шкода Октавия».

На второй строчке в нашем топе — замгубернатора Вячеслав Ярманов, ранее занимавший должность главы Маслянинского района. У него 13,5 миллионов рублей дохода и, судя по декларации, полное отсутствие какой-либо собственности.

Третьим по уровню доходов стал министр здравоохранения Константин Хальзов. Он увеличил свой доход с 3,3 миллионов рублей (в 2018 году) до 8,8 миллионов рублей (в 2019 году). Список имущества министра выглядит скупо, в декларации есть сведения лишь о принадлежащем ему мотоцикле Harley-Davidson FLHRC.

Скромными доходами относительно других чиновников отметились Наталья Ярославцева (1,8 миллионов рублей), совсем недавно занявшая пост министра культуры; замгубернатора Ирина Мануйлова (2,7 миллионов рублей), которая тоже приступила к своим обязанностям на новом посту только в этом году, и министр экономического развития Лев Решетников (3,3 миллионов рублей) — ещё один новичок в списке министров.

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Солидным выглядит имущество первого замгубернатора Сергея Нелюбова

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Одна из немногих женщин среди министров ничуть не уступает по уровню доходов своим коллегам-мужчинам

Одна из немногих женщин среди министров ничуть не уступает по уровню доходов своим коллегам-мужчинам

Какие доходы задекларировали остальные чиновники:

Накануне о своих доходах отчитались губернатор Андрей Травников и мэр Анатолий Локоть — если в первом случае доходы губернаторской семьи за год упали, то доходы градоначальника и его супруги, наоборот, выросли, хоть и незначительно.

На этой неделе мы заглянули в гаражи сотрудников мэрии и удивились, обнаружив там люксовые авто, катера, мотоциклы и квадроциклы. Что ещё, нашлось у них в декларациях, смотрите тут.

А вот так выглядит золотая восьмёрка депутатов Госдумы от Новосибирской области — изучаем их декларации в этом материале.

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