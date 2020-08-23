Каким будет сентябрь? Смотрим, что ждёт Новосибирск — затяжное бабье лето или морозы

Лето заканчивается, впереди маячит осень — уже на следующей неделе наступит сентябрь. Летний сезон порадовал новосибирцев сухой и жаркой погодой. Но не обошлось, конечно, без похолоданий, мощных ливней и ураганов, а также гигантского града. А каким будет первый месяц осени? Ждет ли Новосибирск бабье лето, или уже пора доставать из шкафов плащи и резиновые сапоги? Изучаем вместе прогноз погоды.



По данным сайта Gismeteo.ru, первая декада сентября будет относительно теплой для первого месяца новосибирской осени: днем температура воздуха вряд ли опустится ниже +16 градусов, ночью — не ниже +10. А вот к середине месяца и во второй половине начнут часто идти дожди, а температура понизится: днем — +12 градусов, ночью — +8. Самым теплым, по данным сайта, станет второе сентября — в этот день столбик термометра покажет +20 градусов, ожидается переменная облачность. В противовес холодным, дождливым и пасмурным дням ожидается несколько теплых и солнечных.

