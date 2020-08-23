Каким будет сентябрь? Смотрим, что ждёт Новосибирск — затяжное бабье лето или морозы

Лето заканчивается, впереди маячит осень — уже на следующей неделе наступит сентябрь. Летний сезон порадовал новосибирцев сухой и жаркой погодой. Но не обошлось, конечно, без похолоданий, мощных ливней и ураганов, а также гигантского града. А каким будет первый месяц осени? Ждет ли Новосибирск бабье лето, или уже пора доставать из шкафов плащи и резиновые сапоги? Изучаем вместе прогноз погоды.
По данным сайта Gismeteo.ru, первая декада сентября будет относительно теплой для первого месяца новосибирской осени: днем температура воздуха вряд ли опустится ниже +16 градусов, ночью — не ниже +10. А вот к середине месяца и во второй половине начнут часто идти дожди, а температура понизится: днем — +12 градусов, ночью — +8. Самым теплым, по данным сайта, станет второе сентября — в этот день столбик термометра покажет +20 градусов, ожидается переменная облачность. В противовес холодным, дождливым и пасмурным дням ожидается несколько теплых и солнечных.
А вот «Яндекс.Погода» дает более оптимистичный прогноз на месяц — по данным сайта, в первой половине сентября будет несколько дней, в которые температура воздуха поднимется до +24 градусов — 5, 13 и 16 число. Самым ненастным и холодным днем станет, предположительно, 7 сентября — температура воздуха в этот день составит +10 градусов, а в ночь перед ним — +7 градусов, будет пасмурно и дождливо. В целом первая половина сентября ожидается теплая, но дождливая и не особо солнечная.
Прогноз погоды на весь месяц целиком дает сайт Accuweather.com. По данным ресурса, до 17 сентября месяц будет довольно комфортным в плане погоды: средняя температура воздуха днем — +16 градусов, дождливых дней не так уж много, сухих и теплых с переменной облачностью или полным ее отсутствием гораздо больше, ночные температуры не ниже +8 градусов. Самым теплым станет первое сентября — дневная температура +20 градусов, солнечно. А вот с 17 сентября погода резко портится: начинаются холода, дожди, и уже 20 числа ожидается первый снег, он также ожидается 28, 29 и 30 сентября.
А вот по данным meteovesti.ru, начало сентября будет очень теплым — например, 5 сентября днем ожидается +24 градуса, а 8 числа — все +28. Но уже с 10 сентября резко похолодает, и после этого самым теплым станет 14 сентября — в этот день столбик термометра покажет +19 градусов. Дождливых и сухих дней будет примерно поровну. Самым холодным (и это самый низкий показатель среди всех ресурсов) станет 26 сентября: дневная температура воздуха составит +4, а ночная — всего лишь +2 градуса.
Сентябрь — начало не только осени, но и нового учебного года. Подготовка к школьному сезону — это, как правило, вечная головная боль для родителей. Как и где это делать, какую одежду для учащихся можно найти в новосибирских магазинах и почему на неё такой разброс цен — смотрите в нашем обзоре.