21 августа пятница
СЕЙЧАС +21°С
Пробки 5/10
usd 73.77
eur 87.43
Тема дняКак выглядит общество необычных дач в Новосибирске

Все новости

Все новости

Сотня «предпринимателей из инстаграма» заполонили третий этаж ЦУМа — что и за сколько здесь продают

От носков за 150 рублей до роскошных странных пальто за 31 тысячу

2 952
11Обсудить

Поделиться

«Тот самый маркет» пока непривычно пустынный — посетителей немного, торговые ряды стоят поодаль друг от друга, чтобы избежать столпотворения людей

«Тот самый маркет» пока непривычно пустынный — посетителей немного, торговые ряды стоят поодаль друг от друга, чтобы избежать столпотворения людей

В Новосибирске открылся «Тот самый маркет»

В Новосибирске открылся первый с момента снятия ограничений «маркет». Около 100 небольших местных производителей продуктов, одежды и аксессуаров представили свои товары в ЦУМе. Обозреватель НГС Стас Соколов прошёлся по разряженным по причине санитарных ограничений торговым рядам, чтобы посмотреть, что предлагают «инстаграм-предприниматели» сейчас.

Второй этаж ЦУМа стоит пустым&nbsp;

Второй этаж ЦУМа стоит пустым 

«Тот самый маркет» — проект молодых предпринимателей, собравших через свой инстаграм-аккаунт shoppingweekendnsk «домашних» производителей продуктов питания, одежды и так далее. Зачастую основной торговой площадкой для них являются социальные сети.

ЦУМ можно переименовать в рынок

ЦУМ можно переименовать в рынок

«Маркет» проходит в ЦУМе не в первый раз, благо здесь давно явный избыток свободного места. Сейчас, например, пустует и закрыт на ключ весь второй этаж торгового центра. Новые обстоятельства заставили организаторов принять дополнительные меры предосторожности. На входе девушка просит надеть маску и замеряет температуру бесконтактным термометром. Внутри доля посетителей в масках, впрочем, не выше, чем в общественном транспорте.

Из-за санитарных требований организаторы сократили количество участников

Из-за санитарных требований организаторы сократили количество участников

По словам организаторов, у этого «маркета» порядка 100 участников. В прежние времена в таком помещении можно было собрать и раза в два больше, но по санитарным требованиям расстояние между стендами пришлось сделать в несколько раз больше обычного. В результате, как признаются сами участники, маркет выглядит «жидковато».

Фруктовые и овощные чипсы «Фруктарики»

Фруктовые и овощные чипсы «Фруктарики»

Другим ограничением стал запрет на дегустации, которые традиционно были частью подобных мероприятий. На ярмарке десятка два участников, которые привезли сыры, конфеты, пряники и прочие вкусности. Продавать всё это, не дав попробовать, конечно, сложнее.

Стенд сыроварни Labrie

Стенд сыроварни Labrie

Покупателей в разгар рабочего дня было немного, но они уже шли стабильным потоком, У некоторых стендов даже собралась небольшая очередь. Самым большим интересом пользуются продукты питания. И это неудивительно - небольшая упаковка пусть и дорогого, но необычного сыра обойдется в 200–300 рублей. Одежда и аксессуары стоят дороже.

За это моднейшее пальто просят 31 тысячу рублей

За это моднейшее пальто просят 31 тысячу рублей

Довольно много здесь стендов с одеждой — от нижнего белья до пальто. Цены, как правило, выше, чем в сетевых магазинах, но, с другой стороны, это вещи сшиты маленькими партиями, так, чтобы их обладатели не сталкивались на улицах с точно также одетыми людьми.

Носки фабрики Happy Friends по цене от 150 рублей за пару

Носки фабрики Happy Friends по цене от 150 рублей за пару

Чулочно-носочная фабрика Happy Friends привезла носки со смешными (иногда не очень приличными) надписями. Это, пожалуй, самый бюджетный способ что-то сказать миру своей одеждой. Правда, для этого миру придется пасть к вашим ногам.

&nbsp;Стол-трансформер за 6125 рублей

 Стол-трансформер за 6125 рублей

На маркете можно найти и мебель. Предприятие Forestvam привезло детские столики-трансформеры, которые можно сложить, превратив в полку. А если добавить к нему сделанную в таком же стиле тумбочку, то получится что-то вроде автомобиля.

Такие рамки стоят от 1900 до 2700 рублей

Такие рамки стоят от 1900 до 2700 рублей

Есть на маркете и условно бессмысленные, но вызывающие эмоции вещи. Например, здесь можно купить пустые рамки со слоганами разной степени оригинальности, чтобы потом самостоятельно заполнить их виннымии пробками. Такое украшение в стиле DIY.

На маркете можно купить одежду любой степени легкости

На маркете можно купить одежду любой степени легкости

Маркет будет работать три дня (с пятницы по воскресенье). Но тем, кто захочет сделать здесь покупки, нужно иметь ввиду, что перед вами не обычный магазин. Если что-то будет пользоваться спросом, товар может просто закончиться, и продавец уйдет домой. Ну, или обратно в мастерскую, делать новый.

Пока «инстаграм-предприниматели» пытаются снова выйти к людям, другие новосибирцы пытаются закрыть знаменитый Хилокский рынок. Исковое заявление подано в Ленинский районный суд в конце июля, дата предварительного судебного заседания — 20 октября.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК2
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

ЦУМмаркетрынокхенд-мейд
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (11)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!