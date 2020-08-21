Сотня «предпринимателей из инстаграма» заполонили третий этаж ЦУМа — что и за сколько здесь продают

В Новосибирске открылся «Тот самый маркет»
В Новосибирске открылся первый с момента снятия ограничений «маркет». Около 100 небольших местных производителей продуктов, одежды и аксессуаров представили свои товары в ЦУМе. Обозреватель НГС Стас Соколов прошёлся по разряженным по причине санитарных ограничений торговым рядам, чтобы посмотреть, что предлагают «инстаграм-предприниматели» сейчас.
«Тот самый маркет» — проект молодых предпринимателей, собравших через свой инстаграм-аккаунт shoppingweekendnsk «домашних» производителей продуктов питания, одежды и так далее. Зачастую основной торговой площадкой для них являются социальные сети.
«Маркет» проходит в ЦУМе не в первый раз, благо здесь давно явный избыток свободного места. Сейчас, например, пустует и закрыт на ключ весь второй этаж торгового центра. Новые обстоятельства заставили организаторов принять дополнительные меры предосторожности. На входе девушка просит надеть маску и замеряет температуру бесконтактным термометром. Внутри доля посетителей в масках, впрочем, не выше, чем в общественном транспорте.
По словам организаторов, у этого «маркета» порядка 100 участников. В прежние времена в таком помещении можно было собрать и раза в два больше, но по санитарным требованиям расстояние между стендами пришлось сделать в несколько раз больше обычного. В результате, как признаются сами участники, маркет выглядит «жидковато».
Другим ограничением стал запрет на дегустации, которые традиционно были частью подобных мероприятий. На ярмарке десятка два участников, которые привезли сыры, конфеты, пряники и прочие вкусности. Продавать всё это, не дав попробовать, конечно, сложнее.
Покупателей в разгар рабочего дня было немного, но они уже шли стабильным потоком, У некоторых стендов даже собралась небольшая очередь. Самым большим интересом пользуются продукты питания. И это неудивительно - небольшая упаковка пусть и дорогого, но необычного сыра обойдется в 200–300 рублей. Одежда и аксессуары стоят дороже.
Довольно много здесь стендов с одеждой — от нижнего белья до пальто. Цены, как правило, выше, чем в сетевых магазинах, но, с другой стороны, это вещи сшиты маленькими партиями, так, чтобы их обладатели не сталкивались на улицах с точно также одетыми людьми.
Чулочно-носочная фабрика Happy Friends привезла носки со смешными (иногда не очень приличными) надписями. Это, пожалуй, самый бюджетный способ что-то сказать миру своей одеждой. Правда, для этого миру придется пасть к вашим ногам.
На маркете можно найти и мебель. Предприятие Forestvam привезло детские столики-трансформеры, которые можно сложить, превратив в полку. А если добавить к нему сделанную в таком же стиле тумбочку, то получится что-то вроде автомобиля.
Есть на маркете и условно бессмысленные, но вызывающие эмоции вещи. Например, здесь можно купить пустые рамки со слоганами разной степени оригинальности, чтобы потом самостоятельно заполнить их виннымии пробками. Такое украшение в стиле DIY.
Маркет будет работать три дня (с пятницы по воскресенье). Но тем, кто захочет сделать здесь покупки, нужно иметь ввиду, что перед вами не обычный магазин. Если что-то будет пользоваться спросом, товар может просто закончиться, и продавец уйдет домой. Ну, или обратно в мастерскую, делать новый.
Пока «инстаграм-предприниматели» пытаются снова выйти к людям, другие новосибирцы пытаются закрыть знаменитый Хилокский рынок. Исковое заявление подано в Ленинский районный суд в конце июля, дата предварительного судебного заседания — 20 октября.