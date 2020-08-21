Сотня «предпринимателей из инстаграма» заполонили третий этаж ЦУМа — что и за сколько здесь продают

Маркет будет работать три дня (с пятницы по воскресенье). Но тем, кто захочет сделать здесь покупки, нужно иметь ввиду, что перед вами не обычный магазин. Если что-то будет пользоваться спросом, товар может просто закончиться, и продавец уйдет домой. Ну, или обратно в мастерскую, делать новый.



Пока «инстаграм-предприниматели» пытаются снова выйти к людям, другие новосибирцы пытаются закрыть знаменитый Хилокский рынок. Исковое заявление подано в Ленинский районный суд в конце июля, дата предварительного судебного заседания — 20 октября.

