Очень грустный прогноз: изучаем, какая погода будет в Новосибирске на выходных

Циклон продолжает влиять на погоду в Новосибирске — из-за него на смену жаре пришли прохладные и дождливые дни. Синоптики предупреждают, что такая обстановка сохранится до конца недели.
В эту пятницу, 21 августа, во второй половине дня возможен дождь, а температура вряд ли поднимется выше +20 градусов.
— Наша область продолжает находиться под влиянием циклона, циклонической циркуляции. Центр вихрей располагается на междуречье Оби и Иртыша, но его область распространяется на всю территорию востока юго-западной Сибири. Поэтому погода будет в основном циклонической, что может вызывать развитие грозовых ливней разной интенсивности. В утренние часы возможны туманы, — рассказал пресс-секретарь новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.
В Новосибирске по ночам с 22 по 24 августа температура будет держаться на уровне +11 градусов, днём +19…+20 градусов. Возможно, такая же погода сохранится и во вторник, 25 августа. Синоптики ожидают юго-западный ветер, при грозах возможны порывы до 14–15 м/с.
На этой неделе из-за сильного дождя некоторые дороги в Новосибирске оказались подтопленными, в некоторых районах прошёл град. Мы публиковали кадры с улиц города, на которых видны последствия ливня.