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Очень грустный прогноз: изучаем, какая погода будет в Новосибирске на выходных

В город пришла настоящая осень

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В ближайшие три дня температура воздуха будет около +20 градусов

В ближайшие три дня температура воздуха будет около +20 градусов

Циклон продолжает влиять на погоду в Новосибирске — из-за него на смену жаре пришли прохладные и дождливые дни. Синоптики предупреждают, что такая обстановка сохранится до конца недели.

В эту пятницу, 21 августа, во второй половине дня возможен дождь, а температура вряд ли поднимется выше +20 градусов.

— Наша область продолжает находиться под влиянием циклона, циклонической циркуляции. Центр вихрей располагается на междуречье Оби и Иртыша, но его область распространяется на всю территорию востока юго-западной Сибири. Поэтому погода будет в основном циклонической, что может вызывать развитие грозовых ливней разной интенсивности. В утренние часы возможны туманы, — рассказал пресс-секретарь новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

В Новосибирске по ночам с 22 по 24 августа температура будет держаться на уровне +11 градусов, днём +19…+20 градусов. Возможно, такая же погода сохранится и во вторник, 25 августа. Синоптики ожидают юго-западный ветер, при грозах возможны порывы до 14–15 м/с.

На этой неделе из-за сильного дождя некоторые дороги в Новосибирске оказались подтопленными, в некоторых районах прошёл град. Мы публиковали кадры с улиц города, на которых видны последствия ливня.

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