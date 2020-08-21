Очень грустный прогноз: изучаем, какая погода будет в Новосибирске на выходных

Циклон продолжает влиять на погоду в Новосибирске — из-за него на смену жаре пришли прохладные и дождливые дни. Синоптики предупреждают, что такая обстановка сохранится до конца недели.

В эту пятницу, 21 августа, во второй половине дня возможен дождь, а температура вряд ли поднимется выше +20 градусов.



— Наша область продолжает находиться под влиянием циклона, циклонической циркуляции. Центр вихрей располагается на междуречье Оби и Иртыша, но его область распространяется на всю территорию востока юго-западной Сибири. Поэтому погода будет в основном циклонической, что может вызывать развитие грозовых ливней разной интенсивности. В утренние часы возможны туманы, — рассказал пресс-секретарь новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

