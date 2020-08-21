«Моя Россия отравлена»: в Новосибирске начались акции в поддержку Навального

В центре Новосибирска начались одиночные пикеты в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, который сейчас в тяжелом состоянии находится в реанимации Омска. Активисты планируют выходить на акции всю пятницу, 21 августа.



— Я знакома лично с Алексеем, и это больнее в тысячу раз, когда ты с ним виделась три дня назад. Он приезжал к нам в штаб Навального, была очень теплая дружеская встреча, — рассказала Лилия Манихина, одна из пикетирующих. — Для нас это не чужой человек — это часть нашей общей свободы, которую у нас опять хотят отнять. О нас обо всех вытерли ноги, нам всем не то что по носу нащелкали, нас всех унизили. И знаете как? «Вот мы сделаем с Навальным вот это, а вы ничего не сделаете». У меня просьба к жителям Новосибирска: не всё в нашей жизни — сегодняшний день. Надо думать, что будет дальше, о ваших детях, внуках. Это просто ужас. Я хочу попросить новосибирцев не быть равнодушными. Гражданская позиция — это часть тебя.