21 августа пятница
СЕЙЧАС +21°С
Пробки 4/10
usd 73.77
eur 87.43
Тема дняКак выглядит общество необычных дач в Новосибирске

Все новости

Все новости

«Моя Россия отравлена»: в Новосибирске начались акции в поддержку Навального

На месте дежурят сотрудники полиции

4 915
291Обсудить

Поделиться

За пикетирующими следит полиция&nbsp;

За пикетирующими следит полиция 

Новосибирцы вышли на пикеты в поддержку Навального

В центре Новосибирска начались одиночные пикеты в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, который сейчас в тяжелом состоянии находится в реанимации Омска. Активисты планируют выходить на акции всю пятницу, 21 августа.

— Я знакома лично с Алексеем, и это больнее в тысячу раз, когда ты с ним виделась три дня назад. Он приезжал к нам в штаб Навального, была очень теплая дружеская встреча, — рассказала Лилия Манихина, одна из пикетирующих. — Для нас это не чужой человек — это часть нашей общей свободы, которую у нас опять хотят отнять. О нас обо всех вытерли ноги, нам всем не то что по носу нащелкали, нас всех унизили. И знаете как? «Вот мы сделаем с Навальным вот это, а вы ничего не сделаете». У меня просьба к жителям Новосибирска: не всё в нашей жизни — сегодняшний день. Надо думать, что будет дальше, о ваших детях, внуках. Это просто ужас. Я хочу попросить новосибирцев не быть равнодушными. Гражданская позиция — это часть тебя.

Около Лилии Манихиной стояли два полицейских — они переписали её паспортные данные и сфотографировали плакаты.

Одиночные пикеты планируют проводить до вечера&nbsp;

Одиночные пикеты планируют проводить до вечера 

СЮЖЕТ

Отравление Навального Отравление Навального

20 августа в Омске экстренно сел самолёт Томск — Москва, на борту которого находился Алексей Навальный. Во время полета, по словам пресс-секретаря политика Киры Ярмыш, ему резко стало плохо — позже врачи заподозрили у него токсическое отравление. Наши коллеги из NGS55.RU ведут онлайн-репортаж о происходящем.

До этого Навальный был в Новосибирске, где предположительно снимали фильм для ФБК. Читатели НГС заметили его в городе 15 августа. Позже координатор местного штаба Навального Сергей Бойко подтвердил нашей редакции, что всё это время за Навальным велась слежка.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК18
  • СМЕХ4
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ2

Поделиться

Поделиться

Алексей НавальныйСергей БойкоФБКодиночные пикетыотравлениепротесты
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (291)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!