Врачи не отдают Навального в другую больницу: яд в его организме опасен для окружающих

Самолет из Германии вылетел в Омск, чтобы вывезти Алексея Навального на лечение в Европу, но российские врачи отказали в транспортировке оппозиционера из-за «нестабильного состояния». Об этом сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш. При этом до сих пор врачи были не против перевозки политика.



— До нынешнего момента врачи говорили, что готовы санкционировать транспортировку. Именно поэтому мы в кратчайшие сроки ее организовали. Теперь, в последний момент, врачи не дают разрешения. Это решение, конечно, принимали не они, а Кремль, — отметила Кира Ярмыш.

