Врачи не отдают Навального в другую больницу: яд в его организме опасен для окружающих

Самолет из Германии вылетел в Омск, чтобы вывезти Алексея Навального на лечение в Европу, но российские врачи отказали в транспортировке оппозиционера из-за «нестабильного состояния». Об этом сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш. При этом до сих пор врачи были не против перевозки политика.
— До нынешнего момента врачи говорили, что готовы санкционировать транспортировку. Именно поэтому мы в кратчайшие сроки ее организовали. Теперь, в последний момент, врачи не дают разрешения. Это решение, конечно, принимали не они, а Кремль, — отметила Кира Ярмыш.
— Все необходимые документы поданы. Заявление от родного, согласие клиники в Германии на прием, документы на перевозку. Решение больницы необъяснимо и чудовищно, — добавляет юрист Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.
Личный врач Алексея Навального Анастасия Васильева считает, что политика отказываются транспортировать в Европу, чтобы скрыть, «как и от чего его лечили» в России.
Алексея незаконно не отпускают из больницы, в которой нет ни нужного оборудования, ни достойного лечения и нужных условий. Выписки на показывают. Потому что очевидно, что если в Европе узнают, как его лечили и как и от чего - это будет чудовищный позор.— Anastasy Vasilyeva (@DrAnastasy) August 21, 2020
Также, по словам Жданова, сотрудник полиции в больнице сообщил, что в организме Навального обнаружили яд, опасный не только для него, но и для окружающих. Название не говорят — это «тайна следствия».
Заявление для прессы от директора ФБК Ивана Жданова и жены Алексея Юли Навальной pic.twitter.com/FRi9NjSdvZ— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 21, 2020
Врачи на сообщение не реагируют. Сейчас омские медики вместе с московскими коллегами проводят обследование оппозиционера, собрали расширенный консилиум. По его итогам главврач омской больницы заявил, что вопрос транспортировки Навального преждевременен. По его состоянию рассматривают пять рабочих диагнозов, но назвать их пока не могут. По словам врача, для постановки диагноза понадобится еще двое суток. Навальный по-прежнему находится без сознания, он подключен к аппарату ИВЛ.
Самолёт с Алексеем Навальным на борту экстренно приземлился в Омске в четверг 20 августа. Глава Фонда борьбы с коррупцией возвращался в Москву из Томска, ему стало плохо. В штабе оппозиционера убеждены, что политика отравили чем-то, подмешанным в чай.
За развитием ситуации следят наши коллеги из NGS55.RU.