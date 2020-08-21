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Крутое светомузыкальное шоу в Центральном парке покажут в прямом эфире. Где и когда смотреть

В 21:45 запустится лазерная проекция и начнётся шоу. Мы покажем его в Instagram (подписывайтесь!)

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Вот так выглядит светомузыкальное шоу на фонтане в Центральном парке. Хотите его увидеть, но нет возможности? Тогда смотрите наш эфир

Вот так выглядит светомузыкальное шоу на фонтане в Центральном парке. Хотите его увидеть, но нет возможности? Тогда смотрите наш эфир

Вечером в эту пятницу, 21 августа, мы проведём прямой эфир из Центрального парка и покажем работу светомузыкального фонтана. Подписывайтесь на нашу страничку — в этом случае, когда начнется эфир, вам придет уведомление.

Трансляция начнётся в 21:45 здесь и будет длиться 15 минут.

Лазерную проекцию в Центральном парке можно увидеть каждую пятницу, субботу и воскресенье в 20:45 и в 21:45. Сам же музыкальный фонтан работает с 10:00 до 22:00 ежедневно.

Торжественная церемония открытия «умного» фонтана состоялась в прошлом году 11 сентября. Хедлайнером праздника стала группа «Иванушки International». А после видеограф снял с дрона подсвеченные в темноте струи «умного» фонтана в Центральном парке.

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