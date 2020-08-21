Дело об отравлении детей крысиным ядом: школа проиграла иск к блогеру на 100 тысяч рублей

Чановский районный суд отказался удовлетворить иск Чановской средней школы № 2 и повара школы Валентины Ямбаршевой к администратору групп «Чёрный и белый список» Армену Аракелову о защите чести, достоинства и деловой репутации. Представители школы требовали с мужчины 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.
— В иске указано, что Аракелов систематически в социальных сетях, в группах, администратором которых он является, публикует ложную, не подкреплённую фактами информацию, а именно из-за действий Аракелова в группе «Чёрный и белый список» во «ВКонтакте» и «Одноклассниках» появилось сообщение, которое содержало заведомо ложную информацию об отравлении детей в столовой Чановской средней школы № 2 крысиным ядом, — говорится на сайте Чановского районного суда.
Инцидент произошел в мае прошлого года. Ученики чановоской школы массово отравились крысиным ядом. Позже стало известно, что ученик второго класса принёс на урок яд и угостил им одноклассников. Детям стало плохо на уроке — это заметил учитель, который вызвал врачей. В итоге после проверки виноватыми в произошедшем оказались в первую очередь не родители ребенка, а школа и администрация — к такому выводу пришли в прокуратуре.
Однако 3 февраля этого года администрация школы подала иск в суд к администратору местных групп в социальных сетях Армену Аракелову.
— Они постоянно создают мне проблемы, — рассказал корреспонденту НГС Армен Аракелов. — В том году всё в кучу навалилось именно на вторую школу. Сначала у меня были посты о том, что там у родителей детей-инвалидов берут деньги за питание. Три или четыре человека ко мне обратились с просьбой помочь. Потом я узнал про отравление, зашёл в больницу, с врачом поговорить. Сразу снял видео и начал публиковать, выносить на региональный уровень. Потому что нельзя такие вещи скрывать, это не один, не два и не три ребёнка.
В итоге суд отказал удовлетворить иск о защите чести, достоинства и деловой репутации школы в полном объёме. Решение ещё не вступило в законную силу.
В июне депутат заксобрания НСО Юрий Шпаков проиграл в суде по иску о защите права на неприкосновенность частной жизни и охране изображения — он был недоволен тем, что в интернете распространялось видео, как он ругается с сотрудником ГИБДД. На кадрах было видно, как Шпаков возмущался тем, что машина сотрудников Госавтоинспекции помешала движению транспорта. В прошлом году эту видеозапись опубликовали многие сайты.