Дело об отравлении детей крысиным ядом: школа проиграла иск к блогеру на 100 тысяч рублей

СЮЖЕТ Отравление крысиным ядом в Чанах

Инцидент произошел в мае прошлого года. Ученики чановоской школы массово отравились крысиным ядом. Позже стало известно, что ученик второго класса принёс на урок яд и угостил им одноклассников. Детям стало плохо на уроке — это заметил учитель, который вызвал врачей. В итоге после проверки виноватыми в произошедшем оказались в первую очередь не родители ребенка, а школа и администрация — к такому выводу пришли в прокуратуре.

Однако 3 февраля этого года администрация школы подала иск в суд к администратору местных групп в социальных сетях Армену Аракелову.

— Они постоянно создают мне проблемы, — рассказал корреспонденту НГС Армен Аракелов. — В том году всё в кучу навалилось именно на вторую школу. Сначала у меня были посты о том, что там у родителей детей-инвалидов берут деньги за питание. Три или четыре человека ко мне обратились с просьбой помочь. Потом я узнал про отравление, зашёл в больницу, с врачом поговорить. Сразу снял видео и начал публиковать, выносить на региональный уровень. Потому что нельзя такие вещи скрывать, это не один, не два и не три ребёнка.