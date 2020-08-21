Новая статистика оперштаба НСО по коронавирусу: в регионе заболело 53 человека и 6 умерло

В Новосибирской области ещё 53 жителя заразились коронавирусом, сообщил оперштаб.

— На утро 21 августа в регионе зарегистрировано 10 872 случая заражения коронавирусом (+53 за последние сутки), в том числе инфицировано 658 детей. 9 581 пациент выписан с выздоровлением (+54 за сутки), — рассказали в оперштабе Новосибирской области по коронавирусу.

В регионе сейчас зафиксировано 335 летальных случаев.

— Скончались еще шесть пациентов: мужчины в возрасте 66 лет, 73 года, 83 года и женщины, им было 57 лет, 75 лет и 77 лет, — добавили в оперштабе. — В отделениях реанимации находятся 53 человека. На ИВЛ — 11 пациентов.