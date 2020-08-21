Новая статистика оперштаба НСО по коронавирусу: в регионе заболело 53 человека и 6 умерло

В Новосибирской области ещё 53 жителя заразились коронавирусом, сообщил оперштаб.
— На утро 21 августа в регионе зарегистрировано 10 872 случая заражения коронавирусом (+53 за последние сутки), в том числе инфицировано 658 детей. 9 581 пациент выписан с выздоровлением (+54 за сутки), — рассказали в оперштабе Новосибирской области по коронавирусу.
В регионе сейчас зафиксировано 335 летальных случаев.
— Скончались еще шесть пациентов: мужчины в возрасте 66 лет, 73 года, 83 года и женщины, им было 57 лет, 75 лет и 77 лет, — добавили в оперштабе. — В отделениях реанимации находятся 53 человека. На ИВЛ — 11 пациентов.
Госпитализированы 27 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 1 061.
В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 485 пациентов.
Вчера стало известно, что Росавиация снимает ряд ограничений, которые были наложены из-за коронавируса — ведомство разрешило полеты за рубеж ещё из трех российских городов. Это Казань, Калининград и Новосибирск.
В Новосибирске возобновляют плановую медицинскую помощь и операции. Постепенно будут возвращены в работу отделения и больницы, которые отдали под коронавирусных больных.