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Новая статистика оперштаба НСО по коронавирусу: в регионе заболело 53 человека и 6 умерло

В регионе сейчас зафиксировано 335 летальных случаев от ковида

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В отделениях реанимации сейчас находятся 53 пациента

В отделениях реанимации сейчас находятся 53 пациента

В Новосибирской области ещё 53 жителя заразились коронавирусом, сообщил оперштаб.

— На утро 21 августа в регионе зарегистрировано 10 872 случая заражения коронавирусом (+53 за последние сутки), в том числе инфицировано 658 детей. 9 581 пациент выписан с выздоровлением (+54 за сутки), — рассказали в оперштабе Новосибирской области по коронавирусу.

В регионе сейчас зафиксировано 335 летальных случаев.

— Скончались еще шесть пациентов: мужчины в возрасте 66 лет, 73 года, 83 года и женщины, им было 57 лет, 75 лет и 77 лет, — добавили в оперштабе. — В отделениях реанимации находятся 53 человека. На ИВЛ — 11 пациентов.

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Госпитализированы 27 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 1 061.

В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 485 пациентов.

Вчера стало известно, что Росавиация снимает ряд ограничений, которые были наложены из-за коронавируса — ведомство разрешило полеты за рубеж ещё из трех российских городов. Это Казань, Калининград и Новосибирск.

В Новосибирске возобновляют плановую медицинскую помощь и операции. Постепенно будут возвращены в работу отделения и больницы, которые отдали под коронавирусных больных.

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коронавирускоронавирус в Новосибирске
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