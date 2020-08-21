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Эвакуации второй день подряд: Новосибирск снова «гудит» от сообщений с угрозами о минировании (онлайн)

Людей выводят из зданий судов, отделений Сбербанка и МФЦ

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Первое сообщение поступило в Центральный районный суд

Первое сообщение поступило в Центральный районный суд

В Новосибирске второй день подряд эвакуируют людей из зданий

В эту пятницу, 21 августа, в Новосибирске третий раз за последнее время эвакуируют людей из зданий. Руководители получили сообщения о «минировании» судов, мостов, отделений связи и Сбербанка.

Первое сообщение с угрозами поступило в 07:47.

Накануне неизвестные угрожали мэрии, а из новосибирского Сбербанка вывели около тысячи людей (посмотрите на кадры огромной толпы у офисного здания).

Александра Бруня

Еще немного фотографий с эвакуации из МФЦ.

Многим людям сегодня пришлось поменять планы

Многим людям сегодня пришлось поменять планы

Александра Бруня

Комментарий власти

Аппарат антитеррористической комиссии Новосибирской области (АТК) прокомментировал сложившуюся ситуацию в городе.

— В соответствии с нормами действующего законодательства и алгоритмами ситуационного реагирования, при поступлении таких сообщений проводится эвакуация людей из зданий. Специальные службы, входящие в оперативный штаб в Новосибирской области, обследуют здания на предмет обнаружения взрывных устройств, устанавливают отправителей сообщений. В настоящее время в уже проверенных зданиях признаков закладки взрывных устройств не обнаружено, — говорится в сообщении.

В аппарате антитеррористической комиссии региона призывают граждан сохранять спокойствие и действовать в соответствии с указаниями компетентных органов и администраций учреждений, которые проводят регламентированные мероприятия.

Ситуация находится на контроле губернатора Новосибирской области Андрея Травникова — председателя антитеррористической комиссии региона.

В аппарате АТК отметили, что по итогам проверок по фактам сообщений о минировании зданий 20 августа 2020 года информация о наличии взрывчатых веществ не подтвердилась.

Александра Бруня

— Это, видимо, эвакуация Сбербанка на Димитрова, — прислала фотографию в редакцию читательница НГС.

У театра «Красный факел» сейчас стоит толпа

У театра «Красный факел» сейчас стоит толпа

Александра Бруня

Читатель НГС прислал видео эвакуации людей из отделения Сбербанка на Серебренниковской, 20.

Автор: читатель НГС

Александра Бруня

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области вновь никак не комментируют происходящее в городе. В третью волну «минирований», как и в первую, и во вторую, в полиции по-прежнему отвечают, что «уточняют информацию».

Александра Бруня

Возле МФЦ на площади Труда уже стоят и скорая, и пожарные.

Всех людей вывели на улицу

Всех людей вывели на улицу

Водители тоже замечают эвакуацию

Водители тоже замечают эвакуацию

Александра Бруня

Читатели НГС присылают фотографии с эвакуации МФЦ.

Люди терпеливо ждут на улице

Люди терпеливо ждут на улице

Александра Бруня

В Центральном районном суде сейчас работают силовики.

В здание суда никого не пускают

В здание суда никого не пускают

Александра Бруня

— Поступила информация от помощника председателя Центрального районного суда о том, что на электронную почту суда пришло сообщение о минировании здания Центрального районного суда, а также всех мостов города, всех отделений связи, отделений Сбербанка и налоговых служб, — такая информация поступила в службу «112».

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минированияэвакуация
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