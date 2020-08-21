Эвакуации второй день подряд: Новосибирск снова «гудит» от сообщений с угрозами о минировании (онлайн)

Аппарат антитеррористической комиссии Новосибирской области (АТК) прокомментировал сложившуюся ситуацию в городе.

— В соответствии с нормами действующего законодательства и алгоритмами ситуационного реагирования, при поступлении таких сообщений проводится эвакуация людей из зданий. Специальные службы, входящие в оперативный штаб в Новосибирской области, обследуют здания на предмет обнаружения взрывных устройств, устанавливают отправителей сообщений. В настоящее время в уже проверенных зданиях признаков закладки взрывных устройств не обнаружено, — говорится в сообщении.



В аппарате антитеррористической комиссии региона призывают граждан сохранять спокойствие и действовать в соответствии с указаниями компетентных органов и администраций учреждений, которые проводят регламентированные мероприятия.



Ситуация находится на контроле губернатора Новосибирской области Андрея Травникова — председателя антитеррористической комиссии региона.

