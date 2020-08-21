Эвакуации второй день подряд: Новосибирск снова «гудит» от сообщений с угрозами о минировании (онлайн)

Еще немного фотографий с эвакуации из МФЦ.
Комментарий власти
Аппарат антитеррористической комиссии Новосибирской области (АТК) прокомментировал сложившуюся ситуацию в городе.
— В соответствии с нормами действующего законодательства и алгоритмами ситуационного реагирования, при поступлении таких сообщений проводится эвакуация людей из зданий. Специальные службы, входящие в оперативный штаб в Новосибирской области, обследуют здания на предмет обнаружения взрывных устройств, устанавливают отправителей сообщений. В настоящее время в уже проверенных зданиях признаков закладки взрывных устройств не обнаружено, — говорится в сообщении.
В аппарате антитеррористической комиссии региона призывают граждан сохранять спокойствие и действовать в соответствии с указаниями компетентных органов и администраций учреждений, которые проводят регламентированные мероприятия.
Ситуация находится на контроле губернатора Новосибирской области Андрея Травникова — председателя антитеррористической комиссии региона.
В аппарате АТК отметили, что по итогам проверок по фактам сообщений о минировании зданий
— Это, видимо, эвакуация Сбербанка на Димитрова, — прислала фотографию в редакцию читательница НГС.
Читатель НГС прислал видео эвакуации людей из отделения Сбербанка на Серебренниковской, 20.
Автор: читатель НГС
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области вновь никак не комментируют происходящее в городе. В третью волну «минирований», как и в первую, и во вторую, в полиции по-прежнему отвечают, что «уточняют информацию».
Возле МФЦ на площади Труда уже стоят и скорая, и пожарные.
Читатели НГС присылают фотографии с эвакуации МФЦ.
В Центральном районном суде сейчас работают силовики.
— Поступила информация от помощника председателя Центрального районного суда о том, что на электронную почту суда пришло сообщение о минировании здания Центрального районного суда, а также всех мостов города, всех отделений связи, отделений Сбербанка и налоговых служб, — такая информация поступила в службу «112».