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В Новосибирске снова эвакуируют суды, налоговые и отделения Сбербанка

На электронную почту опять поступили сообщения о минировании

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Эвакуируют людей и из МФЦ

Эвакуируют людей и из МФЦ

В Новосибирске второй день подряд началась эвакуация судов, налоговых, банков и МФЦ.

— В 07:47 поступила информация от помощника председателя Центрального районного суда о том, что на электронную почту суда пришло сообщение, что заминировано здание Центрального районного суда, а также все мосты города, все отделения связи, отделения Сбербанка и налоговых служб, — такая информация поступила в службу «112».

На данный момент проходит масштабная эвакуация.

Если вы стали очевидцем эвакуации, сняли видео или фото — присылайте их в редакцию по почте news@ngs.ru или на WhatsApp по телефону +7 923 157-00-00.

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минированиеэвакуация
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