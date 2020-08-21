В Новосибирске снова эвакуируют суды, налоговые и отделения Сбербанка

В Новосибирске второй день подряд началась эвакуация судов, налоговых, банков и МФЦ.

— В 07:47 поступила информация от помощника председателя Центрального районного суда о том, что на электронную почту суда пришло сообщение, что заминировано здание Центрального районного суда, а также все мосты города, все отделения связи, отделения Сбербанка и налоговых служб, — такая информация поступила в службу «112».

На данный момент проходит масштабная эвакуация.