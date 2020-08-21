Ранним утром новосибирские водители встали в километровую пробку на площади Труда

В Новосибирске с 07:30 водители собрались в длинную пробку на площади Труда. По данным сервиса 2gis, она уже растянулась на километр на улице Широкой.

В целом сервис оценивает сейчас обстановку на дорогах города как спокойную — на 2 балла, но с самого раннего утра на левом берегу уже начали образовываться заторы.