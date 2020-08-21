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Ранним утром новосибирские водители встали в километровую пробку на площади Труда

Движение крайне затруднено на улице Широкой

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Утренние пробки опять вернулись в город — впереди сентябрь и начало учебного года

Утренние пробки опять вернулись в город — впереди сентябрь и начало учебного года

В Новосибирске с 07:30 водители собрались в длинную пробку на площади Труда. По данным сервиса 2gis, она уже растянулась на километр на улице Широкой.

В целом сервис оценивает сейчас обстановку на дорогах города как спокойную — на 2 балла, но с самого раннего утра на левом берегу уже начали образовываться заторы.

Пробка на Широкой уже больше километра

Пробка на Широкой уже больше километра

Также движение сейчас затруднено на улицах Станционной и Большевистской в районе речного вокзала.

Стоите в пробке? Присылайте свои фото и видео в редакцию по почте news@ngs.ru или на WhatsApp по телефону +7 923 157-00-00.

Вечером в воскресенье, 16 августа, на Бердском шоссе растянулась длинная пробка. Автомобилисты встали от заправочной станции «Газойл» на 42-м километре трассы Р-256 в Бердске до поста ГАИ у посёлка Кирова в Советском районе Новосибирска.

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