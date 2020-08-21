Защита Ефремова нашла человека, сидевшего за рулем его авто в момент ДТП. Это знаменитость

Мужчина, сидевший в машине Ефремова в момент ДТП, установлен. Об этом заявил адвокат Ефремова Эльман Пашаев, сообщает ТАСС.
— Этот человек установлен, это весьма известный, непростой человек. Позже все узнаете, — сказал Эльман Пашаев.
Накануне адвокат Ефремова заявил, что в момент ДТП актер не был за рулем.
Свидетель защиты заявил в Пресненском суде, что Ефремов «100% сидел на пассажирском сиденье». А сидевшего на месте водителя он описал так: ему примерно 35 лет, темные волосы, был одет в темно-серую футболку и жилетку.
Суд отказался вернуть дело Ефремова в прокуратуру и признал допустимым доказательством экспертизы, подтверждающие опьянение актера.
СЮЖЕТ
Авария с участием актера случилась в начале июня в центре Москвы: джип Михаила Ефремова вылетел на встречную полосу и протаранил фургон, за рулем которого ехал доставщик еды Сергей Захаров. От полученных травм мужчина скончался в больнице на следующий день.
Спустя сутки суд отправил Ефремова под домашний арест. Экспертиза нашла в крови актера не только алкоголь, но и следы наркотиков. В судебном заседании в начале августа он отказался признавать себя виновным, «поскольку ничего не помнит», и заявил, что с трудом узнает себя на видео с места аварии.