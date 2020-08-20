В Новосибирске минивэн провалился в гигантскую яму в асфальте

Автомобили нередко получают повреждения из-за дефектов на дорогах Новосибирска. Так, 13 августа НГС сообщал, что сразу несколько машин пробили колёса в районе Коммунального моста.

Ямы могут появиться даже на новых дорогах. В связи с этим властям пришлось объяснять появление провалов на новом Краснояровском шоссе. Также они сообщили, когда его откроют.