В Новосибирске минивэн провалился в гигантскую яму в асфальте

Вечером в четверг, 20 августа, на улице Сибиряков-Гвардейцев недалеко от площади Кирова минивэн Toyota Ipsum провалился в гигантскую яму. На месте работают экстренные службы. По словам очевидцев, дорога в этом месте сужается, и на участке одной из полос длительное время идёт ремонт. Это место огорожено бетонными блоками, обозначено дорожными знаками и фонарями. Водитель вовремя не заметил препятствие посреди проезжей части. В результате транспортное средство завалилось набок в яму.
В службе «112» корреспонденту НГС подтвердили эту информацию, добавив, что сообщение о ДТП поступило в 21:30. В момент аварии в автомобиле были люди. Однако о пострадавших сведений не поступало.
Автомобили нередко получают повреждения из-за дефектов на дорогах Новосибирска. Так, 13 августа НГС сообщал, что сразу несколько машин пробили колёса в районе Коммунального моста.
Ямы могут появиться даже на новых дорогах. В связи с этим властям пришлось объяснять появление провалов на новом Краснояровском шоссе. Также они сообщили, когда его откроют.