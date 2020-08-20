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В Новосибирске минивэн провалился в гигантскую яму в асфальте

На место прибыла вторая пожарная машина

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На месте работают экстренные службы

На месте работают экстренные службы

Вечером в четверг, 20 августа, на улице Сибиряков-Гвардейцев недалеко от площади Кирова минивэн Toyota Ipsum провалился в гигантскую яму. На месте работают экстренные службы. По словам очевидцев, дорога в этом месте сужается, и на участке одной из полос длительное время идёт ремонт. Это место огорожено бетонными блоками, обозначено дорожными знаками и фонарями. Водитель вовремя не заметил препятствие посреди проезжей части. В результате транспортное средство завалилось набок в яму.

На этом участке длительное время идут дорожные работы

На этом участке длительное время идут дорожные работы

В службе «112» корреспонденту НГС подтвердили эту информацию, добавив, что сообщение о ДТП поступило в 21:30. В момент аварии в автомобиле были люди. Однако о пострадавших сведений не поступало.

Автомобили нередко получают повреждения из-за дефектов на дорогах Новосибирска. Так, 13 августа НГС сообщал, что сразу несколько машин пробили колёса в районе Коммунального моста.

Ямы могут появиться даже на новых дорогах. В связи с этим властям пришлось объяснять появление провалов на новом Краснояровском шоссе. Также они сообщили, когда его откроют.

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ДТПЯма на дороге
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