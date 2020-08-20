Над Новосибирском зависла двойная радуга — красочные фото из разных районов города

Дождливый и прохладный четверг, 20 августа, закончился ярко — над Новосибирском поднялась яркая двойная радуга. Её можно было наблюдать из разных районов города. Мы выбрали самые красочные кадры, которые горожане разместили в соцсетях, а также прислали в редакцию НГС.

У вас тоже есть фото сегодняшней радуги? Присылайте в директ нашего инстаграма @ngs_news.