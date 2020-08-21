Диетолог рассказала, почему завтракать не обязательно

Принято считать, что завтрак — самый важный прием пищи в течение дня: он повышает выносливость, стимулирует аппетит и помогает лучше усваивать полезные вещества. Но польза завтрака преувеличена, считает диетолог Светлана Соломеина.
Светлана Соломеина — диетолог, гастроэнтеролог, врач 1 категории
— Считается, что употребление утром еды, богатой углеводами, даст большое количество энергии без риска лишнего веса. Якобы это происходит из-за повышенной чувствительности к инсулину. Но по часам чувствительность к инсулину не работает — она повышается после минимум восьми часов голодания, как раз того времени, которое человек обычно тратит на сон, — объясняет Светлана Соломеина. — Грубо говоря, просто так совпало, что первый прием пищи — именно завтрак. Если вы впервые поедите в 11 часов, эффект не изменится.
Если период голодания растянется на больший срок, чувствительность к инсулину будет еще выше (то есть организм будет еще эффективнее использовать глюкозу). А научных доказательств того, что первый прием пищи ближе к обеду хуже завтрака, нет.
Кроме того, принято полагать, что завтрак обеспечит чувство сытости на долгое время, но многое зависит от того, что вы съедите. Также завтрак никак не связан с потерей веса. Мы решили разобраться в популярных заблуждениях о полезной еде и нашли еще десяток мифов, в которые все привыкли верить. Читайте о них в воскресенье, 23 августа, в нашей рубрике «Интересно про еду».