Адвокат Ефремова заявил, что актер не был за рулем в момент ДТП

Актер Михаил Ефремов не сидел за рулем своей машины в момент ДТП, в котором погиб человек. Об этом в Пресненском суде заявил адвокат Ефремова Эльман Пашаев, сообщает ТАСС.

— Я нашел свидетеля, который видел другого человека за рулем джипа Ефремова, и опросил его под протокол. Прошу суд приобщить протокол опроса человека по имени Алексей Кобец к материалам дела, — сказал адвокат и зачитал материалы опроса свидетеля.

Согласно показаниям свидетеля, увидев ДТП, он «бросился к ближайшей машине, попавшей в аварию». За рулем джипа «сидел молодой человек и складывал подушку безопасности».