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Адвокат Ефремова заявил, что актер не был за рулем в момент ДТП

Пашаев нашел свидетеля, который видел, что джипом управлял другой человек

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Появился свидетель, который видел за рулем джипа молодого человека

Появился свидетель, который видел за рулем джипа молодого человека

Актер Михаил Ефремов не сидел за рулем своей машины в момент ДТП, в котором погиб человек. Об этом в Пресненском суде заявил адвокат Ефремова Эльман Пашаев, сообщает ТАСС.

— Я нашел свидетеля, который видел другого человека за рулем джипа Ефремова, и опросил его под протокол. Прошу суд приобщить протокол опроса человека по имени Алексей Кобец к материалам дела, — сказал адвокат и зачитал материалы опроса свидетеля.

Согласно показаниям свидетеля, увидев ДТП, он «бросился к ближайшей машине, попавшей в аварию». За рулем джипа «сидел молодой человек и складывал подушку безопасности».

Эльман Пашаев подчеркнул, что на вопрос, «является ли водитель того джипа Ефремовым», свидетель ответил отрицательно.

В свою очередь свидетель защиты заявил в суде, что Ефремов «100% сидел на пассажирском сиденье». Сидевшего на водительском месте свидетель описал так: ему примерно 35 лет, темные волосы, был одет в темно-серую футболку и жилетку.

Видео: Истории из России / YouTube.com

СЮЖЕТ

ДТП с Михаилом Ефремовым ДТП с Михаилом Ефремовым

Авария с участием актера случилась в начале июня в центре Москвы: джип Михаила Ефремова вылетел на встречную полосу и протаранил фургон, за рулем которого ехал доставщик еды Сергей Захаров. От полученных травм мужчина скончался в больнице на следующий день.

Спустя сутки суд отправил Ефремова под домашний арест. Экспертиза нашла в крови актера не только алкоголь, но и следы наркотиков. В судебном заседании в начале августа он отказался признавать себя виновным, «поскольку ничего не помнит», и заявил, что с трудом узнает себя на видео с места аварии. На прошлой неделе актера госпитализировали прямо из зала суда.

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Михаил ЕфремовавариясудДТП с Ефремовым
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