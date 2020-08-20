В Новосибирске ищут мужчину на зеленом мотоцикле, сбившего 7-летнюю девочку

Авария с участием мотоциклиста произошла в этот четверг, 20 августа, в 16:30 в Ленинском районе Новосибирска. Мужчина на зеленом байке сбил 7-летнюю девочку и уехал с места ДТП.



— Водитель на мотоцикле зелёного цвета следовал по улице Плохотного со стороны Станиславского в сторону Костычева, и у дома №31 на Плохотного наехал на девочку 2013 года рождения, которая с братом без сопровождения взрослых переходили проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, — рассказали в группе пропаганды ГИБДД Новосибирска.