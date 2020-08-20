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В Новосибирске ищут мужчину на зеленом мотоцикле, сбившего 7-летнюю девочку

Ребёнок получил ушибы и остался без переднего зуба, а виновник ДТП скрылся с места происшествия

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Девочка шла по пешеходному переходу с братом

Девочка шла по пешеходному переходу с братом

Авария с участием мотоциклиста произошла в этот четверг, 20 августа, в 16:30 в Ленинском районе Новосибирска. Мужчина на зеленом байке сбил 7-летнюю девочку и уехал с места ДТП.

— Водитель на мотоцикле зелёного цвета следовал по улице Плохотного со стороны Станиславского в сторону Костычева, и у дома №31 на Плохотного наехал на девочку 2013 года рождения, которая с братом без сопровождения взрослых переходили проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, — рассказали в группе пропаганды ГИБДД Новосибирска.

Ребёнка отвезли в больницу. У девочки выбит передний зуб, также она получила ушибы.

Госавтоинспекция ищет очевидцев ДТП и просит всех, кому известна какая-либо информация, позвонить по телефонам 232–23–51 или 232–23–21. Также вы можете обратиться в редакцию НГС по WhatsApp 8–923–157–00–00 или по почте news@ngs.ru.

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ДТП с пострадавшимсбил ребенка
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