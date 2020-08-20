В Белоруссии завели уголовное дело о захвате власти

В Белоруссии завели уголовное дело по статье о захвате власти. По словам генерального прокурора республики Александра Конюка, причиной такого решения стало создание Координационного совета оппозиции.
— Создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь. По данному факту возбуждено уголовное дело по
Статья 361 УК РБ (призывы к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
О том, что белорусская оппозиция создаст Координационный совет, целью которого будет трансфер власти,
— С учетом происходящего в стране и необходимости принятия неотложных мер для восстановления законности в Беларуси я, Светлана Тихановская, инициирую создание Координационного совета для обеспечения трансфера власти. В этот совет могут войти представители гражданского общества, уважаемые и известные белорусы, профессионалы своего дела. Я поручаю своему доверенному лицу Ольге Ковальковой и адвокату Максиму Знаку принимать заявки о выдвижении членов совета от организаций и объединений граждан, — заявила Тихановская.
Общественная организация пока полностью не сформирована. Ожидается, что в нее войдут «все, кто заинтересован в диалоге и мирной передаче власти». Известно, что руководителями Координационного совета стали семь человек: один из лидеров белорусской оппозиции и соратница Тихановской Мария Колесникова, доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова, писательница Светлана Алексиевич, директор Купаловского театра и экс-министр культуры Белоруссии Павел Латушко, глава стачкома Минского тракторного завода Сергей Дылевский, адвокат Максим Знак и юрист Лилия Власова.
Протесты в Белоруссии продолжаются вторую неделю. Люди выражают свое несогласие с результатами президентских выборов, где, по данным республиканского ЦИК, с результатом 80,01% победил Александр Лукашенко, а Светлана Тихановская набрала 10%.
Первые дни митинги сопровождались жесткими задержаниями протестующих, тысячи человек увезли в местные СИЗО, где, как рассказывают очевидцы, их били.
Самой массовой стала акция 16 августа: одновременно на улицы разных городов Белоруссии вышли больше полумиллиона человек. Центром событий стал Минск: колонна из нескольких тысяч человек прошла по главным улицам столицы.
По словам министра здравоохранения Белоруссии Владимира Караника, во время акций протеста погибли два человека, один из них — в Минске. В больницах находятся
Бастуют работники ведущих предприятий страны.
Оппозиционный соперник Лукашенко в борьбе за пост президента Белоруссии Светлана Тихановская выпустила видеообращение, в котором заявила, что готова взять на себя роль национального лидера. Она обратилась к силовикам, призвав их «перейти на сторону народа». Позже штаб Тихановской распространил заявление с призывом ко всем трудовым коллективам страны присоединиться к бессрочной забастовке с требованием отставки Лукашенко.
Лукашенко ответил, что выборы проведены легально, без нарушений, а новые возможны только после того, как будут внесены поправки в Конституцию.