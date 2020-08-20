В Белоруссии завели уголовное дело о захвате власти

О том, что белорусская оппозиция создаст Координационный совет, целью которого будет трансфер власти, 14 августа объявила оппозиционный соперник Лукашенко в борьбе за пост президента Белоруссии Светлана Тихановская.

— С учетом происходящего в стране и необходимости принятия неотложных мер для восстановления законности в Беларуси я, Светлана Тихановская, инициирую создание Координационного совета для обеспечения трансфера власти. В этот совет могут войти представители гражданского общества, уважаемые и известные белорусы, профессионалы своего дела. Я поручаю своему доверенному лицу Ольге Ковальковой и адвокату Максиму Знаку принимать заявки о выдвижении членов совета от организаций и объединений граждан, — заявила Тихановская.

Общественная организация пока полностью не сформирована. Ожидается, что в нее войдут «все, кто заинтересован в диалоге и мирной передаче власти». Известно, что руководителями Координационного совета стали семь человек: один из лидеров белорусской оппозиции и соратница Тихановской Мария Колесникова, доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова, писательница Светлана Алексиевич, директор Купаловского театра и экс-министр культуры Белоруссии Павел Латушко, глава стачкома Минского тракторного завода Сергей Дылевский, адвокат Максим Знак и юрист Лилия Власова.