Как школы будут работать в пандемию — Травников проводит областное родительское собрание (онлайн-репортаж)

На собрании опять пошла речь о том, что не нужно ругаться с директором школы и учителями.
— Будьте активны! Будьте неравнодушны! — обращается к родителям Надежда Болтенко, уполномоченная по правам детей в НСО.
Сейчас участники обсуждают, как родители должны реагировать на изменения в школе, и что они должны настраивать детей на позитив. В общем, ничего конструктивного.
Губернатор рассказал, что в нацпроекте «Образование» будет отдельная программа, направленная на воспитательную функцию в школе и на патриотическое воспитание детей.
Уполномоченная по правам детей попросила родителей больше доверять педагогам и следить за детьми, когда те идут в школу и со школы.
Система дополнительного образования должна соблюдать те же требования, что и школы. Она начнёт работать также с 1 сентября.
Один из родителей сейчас спросил, как понять, соблюдаются ли в школе необходимые санитарные меры. Но внятного ответа на свой вопрос он пока не получил.
— Родителям нужно провести с детьми беседу о социальной дистанции, — попросил министр.
Но губернатор попросил не запугивать детей.
Федорчук уверен, что в области и в Новосибирске можно провести линейки для всех классов, но с соблюдением определенной дистанции и других мер, а также если развести их по времени.
— Праздник нужен, чтобы дети почувствовали разницу с тем периодом, который пережили в апреле, — уверен министр образования.
В некоторых школах введут смешанную форму обучения - очно-дистанционную.
В детских садах также разведут потоки детей по времени.
Из-за разного расписания будут проблемы с организацией дополнительного образования, уверен министр образования Сергей Федорчук.
Сейчас участники собрания заслушивают вопросы от родителей. В их числе: кто и как закупает дезинфицирующие средства? Как будет организованно дистанционное обучение при желании родителя? Как будет распределяться нагрузка?
Новосибирская область в прошлом году получила 436 миллионов рублей на обновление локальных сетей в школах и колледжах.
Праздничная линейка для первоклассников все-таки состоится.
— Нельзя лишить первоклассников и их родителей события, которое отпечатается в памяти на всю жизнь, — объяснил свое решение глава региона.
Все ученики младших классов будут обеспечены бесплатным горячим питанием.
Дети будут начинать учиться в разное время
Дети будут учиться по специальному расписанию, которое каждая конкретная школа разработает самостоятельно. Занятия для разных классов будут начинаться в разное время, чтобы развести потоки детей.
Вводить дистанционные формы обучения в школах будут только после обсуждения с родителями, заверил губернатор.
Две смены в некоторых школах
Некоторые школы перейдут на обучение в две смены.
— В ряде школ будет введена вторая смена, чтобы обезопасить школьников и педагогах в условиях пандемии, — сообщил губернатор.
В 63-х школах региона к новому учебному году отремонтировали пищеблоки.
Андрей Травников заявил, что все школы региона готовы к учебному году. Сейчас продолжаются закупки дезинфицирующих средств.
Собрание началось.
Помимо губернатора в мероприятии примут участие уполномоченная по правам ребёнка в Новосибирской области Надежда Болтенко, а также члены облправительства. В режиме видеоконференции присоединятся главы городских округов и муниципальных образований, родители из районов.
Добрый день! Меня зовут Александра Бруня, и сегодня вместе с моей коллегой Марией Вьюн мы будем рассказывать вам об областном родительском собрании.