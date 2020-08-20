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Тема дняКак школы будут работать в пандемию

Как школы будут работать в пандемию — Травников проводит областное родительское собрание (онлайн-репортаж)

Губернатор обсудит с родителями школьников, как во время учебы защитить детей от ковида

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Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сегодня, 20 августа, проводит областное родительское собрание.

— Основная тема заседания областного родительского собрания — организация образовательного процесса в 2020–2021 учебном году в условиях распространения новой короновирусной инфекции, — говорится на сайте областного правительства.

Мероприятие начнётся в 18:00.

Здесь мы будем вести текстовую трансляцию со встречи.

Александра Бруня

На собрании опять пошла речь о том, что не нужно ругаться с директором школы и учителями.

Александра Бруня

— Будьте активны! Будьте неравнодушны! — обращается к родителям Надежда Болтенко, уполномоченная по правам детей в НСО.

Александра Бруня

Сейчас участники обсуждают, как родители должны реагировать на изменения в школе, и что они должны настраивать детей на позитив. В общем, ничего конструктивного.

Александра Бруня

Губернатор рассказал, что в нацпроекте «Образование» будет отдельная программа, направленная на воспитательную функцию в школе и на патриотическое воспитание детей.

Александра Бруня

Уполномоченная по правам детей попросила родителей больше доверять педагогам и следить за детьми, когда те идут в школу и со школы.

Александра Бруня

Система дополнительного образования должна соблюдать те же требования, что и школы. Она начнёт работать также с 1 сентября.

Александра Бруня

Один из родителей сейчас спросил, как понять, соблюдаются ли в школе необходимые санитарные меры. Но внятного ответа на свой вопрос он пока не получил.

Александра Бруня

— Родителям нужно провести с детьми беседу о социальной дистанции, — попросил министр.

Но губернатор попросил не запугивать детей.

Александра Бруня

Федорчук уверен, что в области и в Новосибирске можно провести линейки для всех классов, но с соблюдением определенной дистанции и других мер, а также если развести их по времени.

— Праздник нужен, чтобы дети почувствовали разницу с тем периодом, который пережили в апреле, — уверен министр образования.

Александра Бруня

В некоторых школах введут смешанную форму обучения - очно-дистанционную.

Александра Бруня

В детских садах также разведут потоки детей по времени.

Александра Бруня

Из-за разного расписания будут проблемы с организацией дополнительного образования, уверен министр образования Сергей Федорчук.

Александра Бруня

Сейчас участники собрания заслушивают вопросы от родителей. В их числе: кто и как закупает дезинфицирующие средства? Как будет организованно дистанционное обучение при желании родителя? Как будет распределяться нагрузка?

Александра Бруня

Новосибирская область в прошлом году получила 436 миллионов рублей на обновление локальных сетей в школах и колледжах.

Александра Бруня

Праздничная линейка для первоклассников все-таки состоится.

— Нельзя лишить первоклассников и их родителей события, которое отпечатается в памяти на всю жизнь, — объяснил свое решение глава региона.

Александра Бруня

Все ученики младших классов будут обеспечены бесплатным горячим питанием.

Александра Бруня

Дети будут начинать учиться в разное время

Дети будут учиться по специальному расписанию, которое каждая конкретная школа разработает самостоятельно. Занятия для разных классов будут начинаться в разное время, чтобы развести потоки детей.

Александра Бруня

Вводить дистанционные формы обучения в школах будут только после обсуждения с родителями, заверил губернатор.

Александра Бруня

Две смены в некоторых школах

Некоторые школы перейдут на обучение в две смены.

— В ряде школ будет введена вторая смена, чтобы обезопасить школьников и педагогах в условиях пандемии, — сообщил губернатор.

Александра Бруня

В 63-х школах региона к новому учебному году отремонтировали пищеблоки.

Александра Бруня

Андрей Травников заявил, что все школы региона готовы к учебному году. Сейчас продолжаются закупки дезинфицирующих средств.

Александра Бруня

Собрание началось.

Александра Бруня
До начала собрания остаётся меньше пяти минут

До начала собрания остаётся меньше пяти минут

Александра Бруня

Помимо губернатора в мероприятии примут участие уполномоченная по правам ребёнка в Новосибирской области Надежда Болтенко, а также члены облправительства. В режиме видеоконференции присоединятся главы городских округов и муниципальных образований, родители из районов.

Александра Бруня

Добрый день! Меня зовут Александра Бруня, и сегодня вместе с моей коллегой Марией Вьюн мы будем рассказывать вам об областном родительском собрании.

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Андрей Травниковгубернаторродительское собраниешколыкоронавирус в Новосибирске
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