Как школы будут работать в пандемию — Травников проводит областное родительское собрание (онлайн-репортаж)

Федорчук уверен, что в области и в Новосибирске можно провести линейки для всех классов, но с соблюдением определенной дистанции и других мер, а также если развести их по времени.

— Праздник нужен, чтобы дети почувствовали разницу с тем периодом, который пережили в апреле, — уверен министр образования.