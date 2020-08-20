Ростуризм: распродажу туров по России могут повторить

Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что в ведомстве не исключают повторного проведения программы кешбэка за туры по России. Об этом она сообщила в интервью телеканалу «Россия-24».
— Безусловно, мы не исключаем, что такая программа будет еще в дальнейшем реализовываться, — сказала Зарина Догузова.
Она также выразила надежду, что туроператоры не станут завышать цены в рамках программы субсидирования путешествий по стране.
Во второй половине июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство выделит на туристический кешбэк 15 миллиардов рублей. Ожидается, что субсидирование внутренних путешествий простимулирует жителей страны и поддержит туристическую отрасль.
Акция начинается в ночь на 21 августа (00:00 мск) и продлится неделю. Как присоединиться к программе и кто может рассчитывать на поддержку от государства, мы подробно разбирали здесь.