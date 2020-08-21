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Тема дняКак выглядит общество необычных дач в Новосибирске

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Семья путешественников из Новосибирска застряла в Австралии. Прямой эфир с палубы яхты

Коронавирус коснулся даже тех, кто ушёл в кругосветное плавание

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Путешественники уже семь лет ходят на яхте по всему миру

Путешественники уже семь лет ходят на яхте по всему миру

В эту пятницу, 21 августа, журналист НГС Алина Каур поговорила в прямом эфире с семьей путешественников из Новосибирска. Они сейчас находятся в одном из штатов Западной Австралии, куда причалили за день до того, как страну закрыли на карантин.

Об удивительных приключениях семьи Клочковых мы уже рассказывали. Семь лет назад бизнесмен из Новосибирска бросил всё и уехал с женой и детьми в кругосветное путешествие. 45-летние Марина и Андрей уже много лет путешествуют вокруг света, а их дочери — 18-летняя Настя и 9-летняя Лада — находятся на семейном образовании.

Сибиряки прошли мыс Горн, добрались до берегов Антарктиды и обошли ураган «Ирма» — и всё это на маленькой яхте Lady Mary. Сейчас семья остановилась у берегов Западной Австралии.

Как им удаётся столько лет жить в океане, где они берут деньги на жизнь, как пережили карантин в Австралии и куда отправятся дальше? Об этом путешественники рассказали в прямом эфире нашего Instagram. И показали немного прекрасной Австралии!

Запись эфира можно посмотреть здесь.

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А вы бы рискнули отправиться в кругосветное путешествие?

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    Австралиякругосветкапрямой эфирпутешествиетуризм
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