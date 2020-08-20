Учебный год в вузах начнется без опоздания

Российские студенты вернутся к учебе 1 сентября, никаких переносов сроков из-за коронавируса не планируется. Об этом сегодня сообщили в Минобрнауки.



— Перенос начала 2020–2021 учебного года на более поздний срок не планируется. Дальнейшие решения будут зависеть от эпидемиологической ситуации в конкретном субъекте Российской Федерации, — говорится в сообщении ведомства.



Ранее ведомство рассказало порядок, по которому к учебе смогут приступить иностранные студенты: сначала им придется отсидеть двухнедельный карантин, а затем сдать тест на коронавирус.

