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Учебный год в вузах начнется без опоздания

Решения о введении дистанта вузы будут принимать индивидуально, но для этого должны быть причины

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Нововведением в учебном году могут стать разве что маски и антисептики

Нововведением в учебном году могут стать разве что маски и антисептики

Российские студенты вернутся к учебе 1 сентября, никаких переносов сроков из-за коронавируса не планируется. Об этом сегодня сообщили в Минобрнауки.

— Перенос начала 2020–2021 учебного года на более поздний срок не планируется. Дальнейшие решения будут зависеть от эпидемиологической ситуации в конкретном субъекте Российской Федерации, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее ведомство рассказало порядок, по которому к учебе смогут приступить иностранные студенты: сначала им придется отсидеть двухнедельный карантин, а затем сдать тест на коронавирус.

СЮЖЕТ

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— В случае отсутствия возможности прибыть на обучение к началу учебного года в связи с ограничением международного сообщения иностранные студенты смогут изучать образовательную программу в дистанционном формате до снятия соответствующих ограничений, — приводит ТАСС слова представителей министерства.

В традиционном формате начнется учебный год и у школьников. Представители думского комитета по образованию и науке также развеяли слухи о том, что с 21 сентября карантинные меры будут усилены и ученики вновь перейдут на дистанционное обучение.

— Это совершенно точно фейк-ньюс, этого не будет и не обсуждается. Если правительство и будет что-то подобное делать, оно вначале будет советоваться с парламентом, с комитетом, — сказал Максим Зайцев, зампред профильного комитета Госдумы.

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Минобрнаукивузучебный годдистанционкапандемия коронавируса
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