«За нами непрерывно ездила наружка»: Бойко заявил о слежке за Навальным в Новосибирске

В Новосибирске за Алексеем Навальным велась слежка, подтвердил местный координатор штаба Сергей Бойко. В нашем городе оппозиционный политик работал несколько дней — вместе со съемочной командой они снимали ролики в разных районах города. Читатели НГС заметили Навального в Новосибирске 15 августа.

— Да. За нами непрерывно ездила наружка, — коротко сообщил новосибирский сторонник политика Сергей Бойко.

До этого о слежке в Новосибирске заявила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш. В эфире радиостанции «Эхо Москвы» она рассказала следующее: «В Новосибирске слежка была совершенно очевидной. В Томске как раз таки не было, по крайней мере, она не была настолько заметной. И вообще наша командировка в Томск была относительно спокойной до этого момента».