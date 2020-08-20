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«За нами непрерывно ездила наружка»: Бойко заявил о слежке за Навальным в Новосибирске

Политик сейчас находится в реанимации. Фонд борьбы с коррупцией подозревает, что его отравили

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Алексей Навальный сейчас находится в коме. Несколько дней назад он гостил в Новосибирске — читатели НГС видели его на улице Виталия Потылицына

Алексей Навальный сейчас находится в коме. Несколько дней назад он гостил в Новосибирске — читатели НГС видели его на улице Виталия Потылицына

В Новосибирске за Алексеем Навальным велась слежка, подтвердил местный координатор штаба Сергей Бойко. В нашем городе оппозиционный политик работал несколько дней — вместе со съемочной командой они снимали ролики в разных районах города. Читатели НГС заметили Навального в Новосибирске 15 августа.

— Да. За нами непрерывно ездила наружка, — коротко сообщил новосибирский сторонник политика Сергей Бойко.

До этого о слежке в Новосибирске заявила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш. В эфире радиостанции «Эхо Москвы» она рассказала следующее: «В Новосибирске слежка была совершенно очевидной. В Томске как раз таки не было, по крайней мере, она не была настолько заметной. И вообще наша командировка в Томск была относительно спокойной до этого момента».

Сегодня в Омске экстренно сел самолёт Томск — Москва, на борту которого находился Алексей Навальный. Во время полета, по словам Киры Ярмыш, ему резко стало плохо — позже врачи заподозрили у него токсическое отравление. Наши коллеги из NGS55.RU следят за происходящим в режиме онлайн.

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Алексей Навальныйкомаотравлениеполитика
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