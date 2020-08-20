В Новосибирске закупают эскалаторы для станции метро «Спортивная»

Для станции метро «Спортивная» в Новосибирске закупят 12 эскалаторов. Заказчиком выступает департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска, организатором — муниципальное предприятие «УЗСПТС».
— Был объявлен аукцион по закупке 12 эскалаторов для станции метро «Спортивная». Максимальная цена — 761 миллион рублей. Вполне возможно, что окончательная цена будет меньше. Это, на мой взгляд, некая переломная точка. Если у кого-то были сомнения, будет ли доведено до конца строительство станции «Спортивная», то после приобретения эскалаторов никаких сомнений не должно быть, — сказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть во время встречи с журналистами.
Согласно документации о закупке, средства на покупку выделят из регионального бюджета. Кроме четырёх групп по три эскалатора, подрядчик также должен будет поставить комплект для монтажа и демонтажа деталей, запасные части и систему управления.
— Монтаж продлится с июня по декабрь следующего года. 12 эскалаторов будут поставляться с мая до сентября. Представитель от фирмы-изготовителя будет проверять, как монтажники проверяют все узлы, чтобы они были чётко с монтажной схемой собраны, — рассказал НГС руководитель организатора аукциона «УЗСПТС» Александр Мысик.
Электронный аукцион проведут 10 сентября.
Прошлый аукцион на строительство станции «Спортивная» объявили в конце марта. На новый этап работ выделили почти 352 миллиона рублей. Также в марте власти показывали, как идёт строительство станции, — посмотрите на это в нашем фоторепортаже.