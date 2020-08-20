В Новосибирске закупают эскалаторы для станции метро «Спортивная»

Согласно документации о закупке, средства на покупку выделят из регионального бюджета. Кроме четырёх групп по три эскалатора, подрядчик также должен будет поставить комплект для монтажа и демонтажа деталей, запасные части и систему управления.

— Монтаж продлится с июня по декабрь следующего года. 12 эскалаторов будут поставляться с мая до сентября. Представитель от фирмы-изготовителя будет проверять, как монтажники проверяют все узлы, чтобы они были чётко с монтажной схемой собраны, — рассказал НГС руководитель организатора аукциона «УЗСПТС» Александр Мысик.

Электронный аукцион проведут 10 сентября.

Прошлый аукцион на строительство станции «Спортивная» объявили в конце марта. На новый этап работ выделили почти 352 миллиона рублей. Также в марте власти показывали, как идёт строительство станции, — посмотрите на это в нашем фоторепортаже.