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В Новосибирске закупают эскалаторы для станции метро «Спортивная»

Максимальная цена закупки — 761 миллион рублей

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Эскалаторы установят в следующем году

Эскалаторы установят в следующем году

Для станции метро «Спортивная» в Новосибирске закупят 12 эскалаторов. Заказчиком выступает департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска, организатором — муниципальное предприятие «УЗСПТС».

— Был объявлен аукцион по закупке 12 эскалаторов для станции метро «Спортивная». Максимальная цена — 761 миллион рублей. Вполне возможно, что окончательная цена будет меньше. Это, на мой взгляд, некая переломная точка. Если у кого-то были сомнения, будет ли доведено до конца строительство станции «Спортивная», то после приобретения эскалаторов никаких сомнений не должно быть, — сказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть во время встречи с журналистами.

Согласно документации о закупке, средства на покупку выделят из регионального бюджета. Кроме четырёх групп по три эскалатора, подрядчик также должен будет поставить комплект для монтажа и демонтажа деталей, запасные части и систему управления.

— Монтаж продлится с июня по декабрь следующего года. 12 эскалаторов будут поставляться с мая до сентября. Представитель от фирмы-изготовителя будет проверять, как монтажники проверяют все узлы, чтобы они были чётко с монтажной схемой собраны, — рассказал НГС руководитель организатора аукциона «УЗСПТС» Александр Мысик.

Электронный аукцион проведут 10 сентября.

Прошлый аукцион на строительство станции «Спортивная» объявили в конце марта. На новый этап работ выделили почти 352 миллиона рублей. Также в марте власти показывали, как идёт строительство станции, — посмотрите на это в нашем фоторепортаже.

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госзакупкиметростанция Спортивная
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