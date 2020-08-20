В Новосибирске возобновляют плановые приёмы — объясняем, как попасть к врачу (просто так прийти не получится)

В Минздраве Новосибирской области рассказали, как будут проходить плановые приёмы врачей и диспансеризация в условиях пандемии. Как сообщила замминистра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксёнова, в ближайшее время в Новосибирске полностью возобновят работу все медучреждения, кроме двух больниц, которые оставят для лечения коронавирусных больных.

Выбрали самое основное из правил, по которым будут работать поликлиники и больницы: