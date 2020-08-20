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В Новосибирске возобновляют плановые приёмы — объясняем, как попасть к врачу (просто так прийти не получится)

Со стационаров больниц карантин не снимается, а пациентов с ОРВИ по-прежнему будут лечить на дому

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Поликлиники переходят на предварительную запись

Поликлиники переходят на предварительную запись

В Минздраве Новосибирской области рассказали, как будут проходить плановые приёмы врачей и диспансеризация в условиях пандемии. Как сообщила замминистра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксёнова, в ближайшее время в Новосибирске полностью возобновят работу все медучреждения, кроме двух больниц, которые оставят для лечения коронавирусных больных.

Выбрали самое основное из правил, по которым будут работать поликлиники и больницы:

  • вводится предварительная запись. Все поликлиники максимально перейдут именно на такую форму работы. Это сделано для того, чтобы избежать скученности людей;
  • записаться на приём к врачу можно будет: через личный кабинет на «Госуслугах», единую регистратуру 124, регистратуру поликлиники;
  • остаётся термометрия на входе в медучреждения и масочный режим;
  • со стационаров больниц не будет сниматься карантин. По-прежнему сохранятся ограничения на посещение пациентов родственниками;
  • если будет зафиксировано, что у посетителя медучреждения есть температура, то его приём будет вестись в отдельном кабинете. Ему будет оказана неотложная медицинская помощь, после чего врач определит дальнейшую тактику лечения;
  • в больницах № 11 и 12 плановая медпомощь не возобновляется. Они по-прежнему будут принимать только пациентов с коронавирусом и подозрением на него;
  • возобновляется диспансеризация и профосмотры. Они также будут производиться по предварительной записи, без обращения пациента в регистратуру. Часть исследований врачи будут проводить на дому;
  • в регионе остается лишь одно ограничение на проведение диспансеризации и профосмотры — пока запрещено проводить их с помощью мобильных комплексов;
  • жители с ОРВИ по-прежнему будут обслуживаться на дому.

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диспансеризацияпрофосмотры
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