В Новосибирске возобновляют плановые приёмы — объясняем, как попасть к врачу (просто так прийти не получится)

В Минздраве Новосибирской области рассказали, как будут проходить плановые приёмы врачей и диспансеризация в условиях пандемии. Как сообщила замминистра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксёнова, в ближайшее время в Новосибирске полностью возобновят работу все медучреждения, кроме двух больниц, которые оставят для лечения коронавирусных больных.
Выбрали самое основное из правил, по которым будут работать поликлиники и больницы:
- вводится предварительная запись. Все поликлиники максимально перейдут именно на такую форму работы. Это сделано для того, чтобы избежать скученности людей;
- записаться на приём к врачу можно будет: через личный кабинет на «Госуслугах», единую регистратуру 124, регистратуру поликлиники;
- остаётся термометрия на входе в медучреждения и масочный режим;
- со стационаров больниц не будет сниматься карантин. По-прежнему сохранятся ограничения на посещение пациентов родственниками;
- если будет зафиксировано, что у посетителя медучреждения есть температура, то его приём будет вестись в отдельном кабинете. Ему будет оказана неотложная медицинская помощь, после чего врач определит дальнейшую тактику лечения;
- в больницах № 11 и 12 плановая медпомощь не возобновляется. Они по-прежнему будут принимать только пациентов с коронавирусом и подозрением на него;
- возобновляется диспансеризация и профосмотры. Они также будут производиться по предварительной записи, без обращения пациента в регистратуру. Часть исследований врачи будут проводить на дому;
- в регионе остается лишь одно ограничение на проведение диспансеризации и профосмотры — пока запрещено проводить их с помощью мобильных комплексов;
- жители с ОРВИ по-прежнему будут обслуживаться на дому.
В ближайшее время коронавирусных пациентов перестанет принимать Новосибирский областной кардиодиспансер, а также ещё ряд городских больниц.