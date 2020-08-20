На ресторанном дворике открылась точка бурят-японской кухни (вы не ослышались)

В Новосибирске на этой неделе в бывшем техническом здании гостиницы «Центральная» открылось заведение Big Buuza Roll. В нём кормят одновременно роллами и буузами. Обозреватель НГС Стас Соколов побывал в этом необычном заведении.
В зале Big Buuza Roll совсем немного места — кроме стойки обслуживания с холодной витриной можно поставить от силы пару столов (сейчас пока стоит один). Меню составлено из блюд бурятской (буузы) и японской (роллы) кухонь с добавлениями отдельных популярных позиций вроде лапши в воке или нагетсов.
Буузы стоят 45–50 рублей за штуку, роллы — от 250 рублей за порцию. Кроме обычных роллов здесь делают так называемые суши-пончики (кольцо из риса, на которые уложена рыба и овощи) — они продаются по 150 рублей за штуку.
По данным сервиса «Контур.Фокус», единственным учредителем компании «СКЛИП», которая управляет заведением, является предприниматель из Читы, у которого там работает пиццерия. В Новосибирске ему принадлежит ещё одно предприятие, занимающееся зрелищно-развлекательной деятельностью.
Big Buuza Roll — редкий для Новосибирска пример, когда в небольшом заведении при сжатом меню рестораторы пытаются предложить сразу два очень разных по технологии и имиджу блюда. Если роллы имеют репутацию в значительной степени «женской» закуски, то буузы — скорее мужская еда.
Обычно такого рода сочетания присутствуют или в заведениях с большим меню, или в тех случаях, когда разные национальному происхождению блюда имеют близкую технологию приготовления. Так, например, здесь же в «ресторанном дворике» работает точка Amigo Churros, где готовят картофель-фри и чуррос (испанские пончики).
Здание, где открылось заведение, можно считать «второй очередью» ресторанного дворика. Здесь уже начали работать в этом году в общей сложности шесть точек с едой и напитками. Последним по счёту новым заведением стал бар InCider.