На ресторанном дворике открылась точка бурят-японской кухни (вы не ослышались)

В Новосибирске на этой неделе в бывшем техническом здании гостиницы «Центральная» открылось заведение Big Buuza Roll. В нём кормят одновременно роллами и буузами. Обозреватель НГС Стас Соколов побывал в этом необычном заведении.



В зале Big Buuza Roll совсем немного места — кроме стойки обслуживания с холодной витриной можно поставить от силы пару столов (сейчас пока стоит один). Меню составлено из блюд бурятской (буузы) и японской (роллы) кухонь с добавлениями отдельных популярных позиций вроде лапши в воке или нагетсов.