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Утром мэрия Новосибирска получила сообщение о минировании

Сотрудники решили продолжить работу

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Сообщение о минировании поступило в 07:30

Сообщение о минировании поступило в 07:30

Сегодня утром, 20 августа, поступил сигнал о «минировании» мэрии Новосибирска. Сотрудники решили продолжить работу в здании.

— В 07:30 мы получили сигнал, в 07:40 доложили мне, в 08:00 я был на работе. Мы приняли решение приступать к работе. Потому что здание — охраняемый объект. Полиция продолжала отрабатывать. Весь комплекс мероприятий был проведен, ничего не обнаружили, — рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть во время встречи с журналистами.

Глава города сообщил, что не знаком с текстом сообщений. Угрозу отправили в один из городских судов, в ней же был перечень объектов, которые якобы заминировали. Большинство из них — районные суды.

Сегодня утром прошла волна массовых эвакуаций из-за сообщений о минировании, людей выводили из зданий судов. НГС вёл онлайн-трансляцию, в которой рассказывал о том, какие учреждения пострадали от этих сообщений.

Напомним, что на прошлой неделе сообщения о минировании получили более 10 учреждений.

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