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Мэр Новосибирска рассказал, какие классы смогут выйти на линейку 1 сентября

В школах будут соблюдать меры предосторожности

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Ученики разных классов будут стоять на расстоянии друг от друга

Ученики разных классов будут стоять на расстоянии друг от друга

Мэр Новосибирска рассказал, как будут проходить линейки в школах 1 сентября.

— Принято окончательное решение о проведении линеек для первых и выпускных классов. Это традиция, и эту традицию надо сохранять с соблюдением меры предосторожности, — сообщил Анатолий Локоть во время встречи с журналистами.

Классы будут дистанцироваться друг от друга. Решение о праздновании 1 сентября для других школьников принимает администрация учебных заведений.

Ранее заместитель председателя правительства и глава оперштаба по борьбе с коронавирусом Татьяна Голикова заявила, что учебный год начнётся вовремя. Она подчеркнула, что линейки должны проводиться с соблюдением всех санитарных мер.

НГС публиковал инструкцию о том, как перевести ребенка на дистанционное обучение. Заявление нужно подать до начала учебного года.

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1 сентябрялинейкашколы
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