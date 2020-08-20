Мэр Новосибирска рассказал, какие классы смогут выйти на линейку 1 сентября

Мэр Новосибирска рассказал, как будут проходить линейки в школах 1 сентября .



— Принято окончательное решение о проведении линеек для первых и выпускных классов. Это традиция, и эту традицию надо сохранять с соблюдением меры предосторожности, — сообщил Анатолий Локоть во время встречи с журналистами.



Классы будут дистанцироваться друг от друга. Решение о праздновании 1 сентября для других школьников принимает администрация учебных заведений.



Ранее заместитель председателя правительства и глава оперштаба по борьбе с коронавирусом Татьяна Голикова заявила, что учебный год начнётся вовремя. Она подчеркнула, что линейки должны проводиться с соблюдением всех санитарных мер.