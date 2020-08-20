Ослепшая в ДТП жительница Новосибирска подала в суд на своего жениха — виновника аварии

Жительница Новосибирска Мария Лебедева, попавшая в страшную аварию четыре года назад у магазина «Бахетле», добивается через суд полумиллионной компенсации. Ответчиком по этому делу выступает её жених Андрей Хакимжанов — именно он находился за рулём автомобиля в день ДТП.



Историю Маши, внешность которой авария изменила до неузнаваемости, мы рассказали в этой статье. В результате происшествия она ослепла, потеряла память и получила инвалидность первой группы. Её жених, с которым она встречалась четыре года до аварии, после случившегося девушку бросил.

