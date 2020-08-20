Ослепшая в ДТП жительница Новосибирска подала в суд на своего жениха — виновника аварии

Жительница Новосибирска Мария Лебедева, попавшая в страшную аварию четыре года назад у магазина «Бахетле», добивается через суд полумиллионной компенсации. Ответчиком по этому делу выступает её жених Андрей Хакимжанов — именно он находился за рулём автомобиля в день ДТП.
Историю Маши, внешность которой авария изменила до неузнаваемости, мы рассказали в этой статье. В результате происшествия она ослепла, потеряла память и получила инвалидность первой группы. Её жених, с которым она встречалась четыре года до аварии, после случившегося девушку бросил.
Два года назад Октябрьский районный суд приговорил молодого человека к принудительным работам и взыскал в пользу Марии Лебедевой около миллиона рублей (родители и девушка просили о двух миллионах).
На этот раз они требуют взыскать с ответчика расходы на лечение, реабилитацию, по оплате за проезд девушки и её сопровождающего к месту лечения в Москву, а также за найм в Москве квартиры для проживания. По данным сайта суда, общая сумма материального ущерба — более 577 тысяч рублей.
Рассмотрение дела назначено на 3 сентября.
В 2018 году Мария Лебедева стала героиней программы «Прямой эфир», которую ведёт Андрей Малахов. Этот выпуск получил название «Мажор изуродовал красавицу-невесту и скрылся».