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Тема дняВторая волна массовых эвакуаций в Новосибирске

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Ослепшая в ДТП жительница Новосибирска подала в суд на своего жениха — виновника аварии

Вместе со своими родителями она пытается добиться компенсации за дорогостоящее лечение в Москве

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После аварии Марии был причинен тяжкий вред здоровью, она длительное время находилась на лечении. Четыре года назад ей установили первую группу инвалидности (инвалид по зрению) бессрочно

После аварии Марии был причинен тяжкий вред здоровью, она длительное время находилась на лечении. Четыре года назад ей установили первую группу инвалидности (инвалид по зрению) бессрочно

Жительница Новосибирска Мария Лебедева, попавшая в страшную аварию четыре года назад у магазина «Бахетле», добивается через суд полумиллионной компенсации. Ответчиком по этому делу выступает её жених Андрей Хакимжанов — именно он находился за рулём автомобиля в день ДТП.

Историю Маши, внешность которой авария изменила до неузнаваемости, мы рассказали в этой статье. В результате происшествия она ослепла, потеряла память и получила инвалидность первой группы. Её жених, с которым она встречалась четыре года до аварии, после случившегося девушку бросил.

Два года назад Октябрьский районный суд приговорил молодого человека к принудительным работам и взыскал в пользу Марии Лебедевой около миллиона рублей (родители и девушка просили о двух миллионах).

На этот раз они требуют взыскать с ответчика расходы на лечение, реабилитацию, по оплате за проезд девушки и её сопровождающего к месту лечения в Москву, а также за найм в Москве квартиры для проживания. По данным сайта суда, общая сумма материального ущерба — более 577 тысяч рублей.

Рассмотрение дела назначено на 3 сентября.

В 2018 году Мария Лебедева стала героиней программы «Прямой эфир», которую ведёт Андрей Малахов. Этот выпуск получил название «Мажор изуродовал красавицу-невесту и скрылся».

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