По Северному объезду проехала колонна военной техники. В Минобороны объяснили, что происходит

Новосибирцы заметили колонну грузовиков с военной техникой, которые ехали на небольшой дистанции друг за другом, 19 августа на Северном объезде. По словам очевидцев, военный транспорт прошел примерно в 12:24.

Технику, по словам начальника группы информационного обеспечения пресс-службы ЦВО в Новосибирске Николая Беркалова, везли на Международный форум «Армия-2020». Он пройдет с 27 по 29 августа в Толмачево.

— На мероприятии гости смогут увидеть и ознакомиться с современными боевыми машинами подразделений противовоздушной обороны, военно-воздушных сил и сухопутных войск Российской Федерации. Например, истребителями перехватчиками МиГ-31б, сверхзвуковым бомбардировщиком Су-24, многоцелевыми ударными вертолётами Ми-24 и транспортно-штурмовыми Ми-8АМТШ-В «Терминатор», самоходным зенитным ракетно-пушечный комплексом «Панцирь-С1», машиной дистанционного разминирования «Листва». Военнослужащие Центрального военного округа подготовят для гостей форума выставку стрелкового оружия и современной экипировки, — добавил начальник штаба 41-й общевойсковой армии Алексей Подивилов.