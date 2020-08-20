20 августа четверг
СЕЙЧАС +16°С
Пробки 7/10
usd 73.24
eur 87.40
Тема дняКак школы будут работать в пандемию

Все новости

Все новости

По Северному объезду проехала колонна военной техники. В Минобороны объяснили, что происходит

Боевые машины везли на армейский конкурс в Толмачево

1 223
4Обсудить

Поделиться

Машины прошли по Северному объезду

Машины прошли по Северному объезду

Новосибирцы заметили колонну грузовиков с военной техникой, которые ехали на небольшой дистанции друг за другом, 19 августа на Северном объезде. По словам очевидцев, военный транспорт прошел примерно в 12:24.

Технику, по словам начальника группы информационного обеспечения пресс-службы ЦВО в Новосибирске Николая Беркалова, везли на Международный форум «Армия-2020». Он пройдет с 27 по 29 августа в Толмачево.

— На мероприятии гости смогут увидеть и ознакомиться с современными боевыми машинами подразделений противовоздушной обороны, военно-воздушных сил и сухопутных войск Российской Федерации. Например, истребителями перехватчиками МиГ-31б, сверхзвуковым бомбардировщиком Су-24, многоцелевыми ударными вертолётами Ми-24 и транспортно-штурмовыми Ми-8АМТШ-В «Терминатор», самоходным зенитным ракетно-пушечный комплексом «Панцирь-С1», машиной дистанционного разминирования «Листва». Военнослужащие Центрального военного округа подготовят для гостей форума выставку стрелкового оружия и современной экипировки, — добавил начальник штаба 41-й общевойсковой армии Алексей Подивилов.

Форум пройдет, несмотря на действующие коронавирусные запреты. Военные обещают организовать мероприятие с соблюдением всех санитарных норм — участникам и гостям будут измерять температуру.

В марте Краеведческий музей в Новосибирске показывал миниатюрную военную технику. Выставкой занимались сразу три новосибирских клуба историко-технического моделизма, отсюда и такой масштаб — в двух залах музея представили более 600 моделей техники преимущественно 40-х годов. Вы только посмотрите на эти крошечные копии военного транспорта.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Министерство обороныЦВОвоенные
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (4)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!