Алексея Навального подключили к аппарату ИВЛ. В штабе подозревают, что политика отравили

Этим утром самолёт с политиком Алексеем Навальным на борту экстренно приземлился в Омске. Глава Фонда борьбы с коррупцией возвращался в Москву из Томска, на борту ему стало плохо, сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.
— Сегодня утром Навальный возвращался в Москву из Томска. В полёте ему стало плохо. Самолёт экстренно сел в Омске. У Алексея токсическое отравление, — пишет в твиттере Кира Ярмыш. — Мы предполагаем, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай. Это было единственное, что он пил с утра.
Мы предполагаем, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай. Это было единственное, что он пил с утра. Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость. Сейчас Алексей без сознания— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 20, 2020
Znak.com со ссылкой на пассажиров рейса сообщает, что Навальный зашёл в туалет, откуда не вышел. Затем стали слышны крики и стоны.
Навального госпитализировали в токсикологию омской БСМП-1. Сейчас он находится в реанимации, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, врачи провели обследование. Состояние Навального медики оценивают как тяжёлое и стабильное.
— Он по-прежнему находится в реанимации. На данный момент врачи провели все необходимые обследования, направленные на выяснение причин состояния Алексея Навального, результаты будут позже, — сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Минздрава Омской области.
По требованию коллег оппозиционера в больницу вызвали полицию.
Один из пассажиров, летевший с Алексеем Навальным, заснял, как сначала оппозиционер пьет чай в аэропорту, а через некоторое время летит в самолете.
Руководство кофейни, где пил чай Навальный, инициировало внутреннюю проверку в связи с предполагаемым отравлением Навального.
— Сейчас выясняем все обстоятельства, будем изучать записи с камер наблюдения, — сообщил агентству «Интерфакс-Сибирь» директор и владелец заведения.
Life Shot со ссылкой на собственные источники сообщает, что Навальному поставили предварительный диагноз: острое отравление неустановленным психодиcлептиком.
Наши коллеги из NGS55.RU следят за ситуацией и рассказывают подробности произошедшего.