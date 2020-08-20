Около тысячи человек эвакуировали из новосибирского Сбербанка

Волна эвакуаций, начавшаяся этим утром с судов, докатилась до здания Сбербанка на проспекте Димитрова, 2 в Центральном районе Новосибирска. Около полудня оттуда эвакуировали примерно тысячу людей.

— У меня супруг работает в Сбербанке, они сейчас все на улице. Люди на фотографии около театра — все оттуда, — рассказала корреспонденту НГС читательница. — Эвакуировали всех. Попросили уйти в сторону, чтобы не находились рядом со зданием.

Сейчас возле банка находятся полицейские, а также пожарные и скорая помощь. Журналист НГС отправила запрос в пресс-службу Сбербанка с просьбой прокомментировать ситуацию.