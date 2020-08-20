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Тема дняВторая волна массовых эвакуаций в Новосибирске

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Около тысячи человек эвакуировали из новосибирского Сбербанка

В городе продолжается массовая эвакуация людей из разных зданий

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Людей попросили отойти подальше от здания банка&nbsp;

Людей попросили отойти подальше от здания банка 

Волна эвакуаций, начавшаяся этим утром с судов, докатилась до здания Сбербанка на проспекте Димитрова, 2 в Центральном районе Новосибирска. Около полудня оттуда эвакуировали примерно тысячу людей.

— У меня супруг работает в Сбербанке, они сейчас все на улице. Люди на фотографии около театра — все оттуда, — рассказала корреспонденту НГС читательница. — Эвакуировали всех. Попросили уйти в сторону, чтобы не находились рядом со зданием.

Сейчас возле банка находятся полицейские, а также пожарные и скорая помощь. Журналист НГС отправила запрос в пресс-службу Сбербанка с просьбой прокомментировать ситуацию.

Сегодняшнее утро, 20 августа, началось для новосибирцев с массовых эвакуаций из зданий судов и больниц — в учреждения пришли письма с угрозами о минировании. Аналогичная ситуация была неделей ранее, тогда неизвестные направили сообщения с угрозами руководителям 67 учреждений, из которых пришлось эвакуировать 2972 человека. О том, как проходило «минирование зданий», можете посмотреть в нашем специальном репортаже.

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Сбербанкминированиеэвакуация
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