В «Матрёшкином дворе» построят новую дорогу — один метр обойдется в 184 тысячи рублей

В Новосибирске построят дорогу от дома на улице Петухова, 95 до улицы Николая Сотникова, 2. На работы потратят 144,7 миллиона рублей. Разрешение на строительство опубликовано на муниципальном портале.



Общая протяжённость участка — 780 метров . Подрядчик сделает новое покрытие, установит ливнёвку, футляры для канализации, поставит новое освещение и вынесет электрокабель.



Это второй этап строительства дороги от железнодорожного переезда до микрорайона Просторный. На первом работы начались от железнодорожного переезда до дома на улице Петухова, 95.

