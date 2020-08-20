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Тема дняВторая волна массовых эвакуаций в Новосибирске

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В «Матрёшкином дворе» построят новую дорогу — один метр обойдется в 184 тысячи рублей

Движение по ней планируют открыть в следующем году

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Подготовительные работы начнутся в этом году

Подготовительные работы начнутся в этом году

В Новосибирске построят дорогу от дома на улице Петухова, 95 до улицы Николая Сотникова, 2. На работы потратят 144,7 миллиона рублей. Разрешение на строительство опубликовано на муниципальном портале.

Общая протяжённость участка — 780 метров. Подрядчик сделает новое покрытие, установит ливнёвку, футляры для канализации, поставит новое освещение и вынесет электрокабель.

Это второй этап строительства дороги от железнодорожного переезда до микрорайона Просторный. На первом работы начались от железнодорожного переезда до дома на улице Петухова, 95.

— В этом году будут выполнены вынос инженерных сетей и строительство дороги. Открытие движения по второму этапу — в 2021 году, — сообщили в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии.

Деньги на строительство дороги выделяют по программе «Жильё» из федерального бюджета.

Параллельно в Новосибирске продолжается ремонт Бердского шоссе. Из-за этого автомобилисты регулярно попадают в большие пробки.

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