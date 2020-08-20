В «Матрёшкином дворе» построят новую дорогу — один метр обойдется в 184 тысячи рублей

В Новосибирске построят дорогу от дома на улице Петухова, 95 до улицы Николая Сотникова, 2. На работы потратят
Общая протяжённость участка —
Это второй этап строительства дороги от железнодорожного переезда до микрорайона Просторный. На первом работы начались от железнодорожного переезда до дома на улице Петухова, 95.
— В этом году будут выполнены вынос инженерных сетей и строительство дороги. Открытие движения по второму этапу — в
Деньги на строительство дороги выделяют по программе «Жильё» из федерального бюджета.
Параллельно в Новосибирске продолжается ремонт Бердского шоссе. Из-за этого автомобилисты регулярно попадают в большие пробки.