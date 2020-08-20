«Привлечены специалисты всех профилей»: Алексей Навальный находится в тяжёлом состоянии в БСМП-1

Наш корреспондент Александр Зубов вкратце рассказал о том, что сейчас происходит в БСМП-1.
Видео: Александр Зубов
Кира Ярмыш тоже отметила, что в больнице находится много полицейских.
В реанимации полно полицейских. Они пытаются взять у врача объяснение. Врач увидел меня в отдалении в коридоре, сказал, что «некоторые вещи конфиденциальны» и увёл полицейских в другую комнату— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 20, 2020
Тем временем врач политика Анастасия Васильева отправляется в Омск.
Сволочи и скоты. Опять «аллергия». Врач БСМП не хочет со мной разговаривать. Зрачковые реакции есть. Лечу в Омск https://t.co/pqd5Lz2oLR— Anastasy Vasilyeva (@DrAnastasy) August 20, 2020
Комментарий начмеда БСМП-1 о состоянии Навального
Прямая трансляция из БСМП-1 — беседуем с начмедом Анатолием Калиниченко.
Видео: Александр Зубов
Юристы фонда борьбы с коррупцией (некоммерческая организация, созданная Алексеем Навальным) заявили о том, что они написали заявление по факту отравления политика. Они уверены в том, что сегодняшнее происшествие связано с оппозиционной деятельностью Алексея Навального.
— Нет сомнения, что Навального отправили (вероятно, это опечатка и подразумевается слово «отравили». — Прим. ред.) за его политическую позицию и деятельность. Юристы ФБК подают заявление по статье 277 УК РФ, требуем от СК РФ расследования. Алексею здоровья, — написал в своём Твиттере руководитель юридического отдела ФБК Вячеслав Гимади.
Для журналистов тоже организовали помещение.
Как передаёт Александр Зубов, в одном из кабинетов больницы организован оперативный штаб, посвящённый состоянию Навального.
Областной Минздрав о состоянии Навального
Есть и сообщение от областного Минздрава:
«Пациент находится в БСМП-1. Есть ряд диагнозов, с которыми работают специалисты, которые подтверждаются или исключаются. Привлечены специалисты всех профилей. Состояние пациента тяжёлое».
Кира Ярмыш на своей странице в Twitter сообщает о состоянии Алексея Навального — он по-прежнему в коме в тяжёлом состоянии.
Алексей по-прежнему на аппарате ИВЛ. Он в коме в тяжелом состоянии. Результатов анализов пока нет.— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 20, 2020
Сейчас возле больницы собралось очень много людей: полиция, Росгвардия, ФСБ, журналисты. В здание заходят сотрудники Росгвардии.
Житель Томска Павел Лебедев на своей странице в Instagram рассказал, что летел в одном самолёте с Алексеем Навальным. Он опубликовал в сториз фотографию из кафе в томском аэропорту с подписью «Доброе утро, Алексей».
По предварительным данным, есть подозрения, что Алексей Навальный отравился оксибутиратом натрия. Как передаёт наш корреспондент Александр Зубов, результаты анализов будут готовы к 14:00.
По словам Киры Ярмыш, результаты анализов политика будут готовы ещё через два часа.
Врач, который в 10 утра обещал сказать результаты анализов через 2 часа, теперь говорит, что они будут готовы ещё через 2 часа. С лечащим врачом Алексея, Анастасией Васильевой @DrAnastasy он разговаривать отказывается— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 20, 2020
Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов потребовал тщательного расследования происшествия с Навальным. Юристы ФБК уже подали заявление в полицию по статье «Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля».
Необходимо тщательное расследование отравления Алексея Навального. В том числе история с чаем в томском аэропорту— Алексей Венедиктов (@aavst) August 20, 2020
Навального ввели в искусственную кому
По предварительной информации, Алексея Навального ввели в состояние искусственной комы, чтобы подключить к аппарату ИВЛ.
Тем временем полиция патрулирует территорию БСМП-1.
Ещё одно видео из салона самолёта, в котором Алексей Навальный потерял сознание. На записи видно проходящих врачей, слышны крики.
Видео: Vk.com/aomsk
Сотрудники ФСБ отправились к главному врачу.
По словам нашего корреспондента, сотрудники полиции находятся рядом со зданием больницы и внутри.
— Охраннику по рации сказали, что приехали какие-то «крутые полицейские с большими звёздами». ФСБ на месте, — сообщил Александр.
Наш корреспондент Александр Зубов приехал к БСМП-1. Возле здания уже дежурит полицейская машина.
Главный редактор издания «Медиазона» Пётр Верзилов в эфире радиостанции «Эхо Москвы» рассказал о том, что признаки отравления Алексея Навального похожи на симптомы, которые наблюдались у него, когда он был отравлен неизвестным веществом два года назад. Верзилова тоже подключали к аппарату ИВЛ, а затем он провёл целый месяц без сознания «на грани жизни и смерти». Несколько дней его лечили в Москве, а затем на медицинском самолёте перевезли в Берлин. Верзилов считает, что в российской больнице от него утаили результаты первичных анализов, поэтому ему до сих пор неизвестны причины отравления. Немецкие медики предположили, что одним из компонентов вещества, которым отравился Пётр Верзилов, был скополамин.
Алексей Навальный в тяжёлом состоянии
По информации ТАСС, Алексей Навальный находится в тяжёлом состоянии — об этом изданию сообщил главврач БСМП № 1 Александр Мураховский.
Навального подключили к аппарату ИВЛ
Последние известия из больницы от Киры Ярмыш. Алексей Навальный по-прежнему без сознания, его подключили к аппарату ИВЛ. В больницу вызвали полицию.
Алексей по-прежнему без сознания, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. В больницу по нашему требованию вызвали полицию— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 20, 2020
Пассажир самолёта, в котором сегодня утром летел в Москву Алексей Навальный, рассказал журналистам телеканала РЕН-ТВ о том, что он увидел.
— Минут через двадцать после вылета из Томска я обратил внимание на мужчину, который прошёл в конец самолёта. Мне показалось, что он похож на Алексея Навального. Через час или полтора произошла вынужденная посадка в Омске. Подъехала реанимация, и в окно я уже увидел, что это действительно Алексей Навальный, — рассказал молодой человек корреспонденту РЕН-ТВ.
Кира Ярмыш также сообщила, что заявления в полицию по этому поводу пока не поступало. Она предполагает, что возможное отравление связано с предвыборной кампанией Навального.
И ещё немного из прямого эфира «Эха Москвы». По словам Киры Ярмыш, решение об экстренной посадке самолёта приняли довольно быстро, потому что было ясно, что в таком состоянии Навальный не доберётся до Москвы.
В областном Минздраве подтвердили, что Алексей Навальный сейчас находится в реанимации, у него уже взяли все необходимые анализы.
До Томска Алексей Навальный несколько дней работал в Новосибирске — снимал ролики на разные темы, в том числе про конфликт действующего депутата горсовета и кандидата от независимой коалиции.
Что известно о состоянии Навального
Немного о состоянии Алексея Навального. Как стало известно NGS55.RU, доставленный в токсикологию БСМП-1 оппозиционер находится в сознании, но с трудом разговаривает и передвигается. Оказывать необходимую помощь ему начали уже на борту самолёта.
В прямом эфире «Эха Москвы» Кира Ярмыш рассказала, что Навальный потерял сознание уже на борту самолёта.
— Он сказал, что плохо себя чувствует, попросил у меня салфетку — у него была испарина. Попросил с ним поговорить, потому что ему хочется концентрироваться на звуке голоса. Я с ним разговаривала, после чего к нам подъехала тележка с водой. Я спросила, поможет ли ему вода, он сказал, что нет и, скорее всего, ему нужно отойти. Отошёл в туалет и после этого потерял сознание, — рассказала Кира Ярмыш.
Навального доставили в токсикологический центр
Как стало известно NGS55.RU, Алексея Навального поместили в токсикологический центр, сейчас он в сознании.
По предварительным данным, Алексея Навального доставили в БСМП-1.
По словам Киры Ярмыш, Алексей Навальный приезжал в Томск с рабочим визитом.
— Сегодня утром, когда мы встретились в гостинице, чтобы ехать в аэропорт, Алексей был в полном порядке. За всё это время он выпил только чёрный чай в кафе в аэропорту. Мы предполагаем, что его отравили, и очевидно, что это произошло именно через чай, — пояснила пресс-секретарь.
— Сегодня утром мы вылетали из Томска в Москву. Уже в полёте ему стало плохо. Сразу же после взлёта он довольно быстро потерял сознание, самолёт экстренно сел в Омске. Сейчас находимся в реанимации, он по-прежнему без сознания. Врачи говорят, что это токсикологическое отравление, но какой именно токсин, пока неизвестно, тесты только проводят, — сообщила Кира Ярмыш.
Кира Ярмыш прокомментировала ситуацию в прямом эфире на радиостанции «Эхо Москвы».
Видео: Эхо Москвы / YouTube.com
Алексей Навальный в реанимации
На своей странице в Twitter Кира Ярмыш предполагает, что Навального отравили чем-то, подмешанным в чай. Сейчас оппозиционер без сознания, он находится в реанимации.
«Год назад, когда Алексей сидел в спецприемнике, его отравили. Очевидно, сейчас с ним сделали то же самое», — написала Кира Ярмыш.
Мы предполагаем, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай. Это было единственное, что он пил с утра. Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость. Сейчас Алексей без сознания— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 20, 2020
В группе «Типичный Омск» опубликовали видео — судя по всему, одного из пассажиров задержанного рейса — на котором в карету скорой помощи на носилках погружают человека. На записи видно крыло самолёта с маркировкой авиакомпании S7.
Видео: Vk.com/omskpub
В аэропорту подтвердили, что самолет из Томска в Москву экстренно сел в Омске в 07:50. Авиакомпания — S7.