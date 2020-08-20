«Привлечены специалисты всех профилей»: Алексей Навальный находится в тяжёлом состоянии в БСМП-1

Юристы фонда борьбы с коррупцией (некоммерческая организация, созданная Алексеем Навальным) заявили о том, что они написали заявление по факту отравления политика. Они уверены в том, что сегодняшнее происшествие связано с оппозиционной деятельностью Алексея Навального.



— Нет сомнения, что Навального отправили (вероятно, это опечатка и подразумевается слово «отравили». — Прим. ред.) за его политическую позицию и деятельность. Юристы ФБК подают заявление по статье 277 УК РФ, требуем от СК РФ расследования. Алексею здоровья, — написал в своём Твиттере руководитель юридического отдела ФБК Вячеслав Гимади.

