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Тема дняВторая волна массовых эвакуаций в Новосибирске

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В Новосибирске восемь подростков устроили опасный заплыв вдоль кораблей

Их поймали полицейские

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Дети сначала загорали на пляже, а потом решили искупаться

Дети сначала загорали на пляже, а потом решили искупаться

Восемь подростков из Новосибирска устроили опасный заплыв

В районе Затона транспортные полицейские обнаружили в воде восьмерых подростков, сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД РФ по СФО. Дети прыгали с кораблей и устраивали заплыв вдоль судов. Их заметил один из работников транспортной компании и вызвал полицию.

— В районе улицы Судоремонтной транспортные полицейские обнаружили компанию подростков в возрасте от 14 до 16 лет. Шестеро мальчиков и две девочки сначала загорали на берегу, а затем стали прыгать с баржи в воду и устроили заплыв вдоль судов, — рассказали в ведомстве.

Полицейские провели беседу с подростками, напомнили, что купаться в таком месте запрещено.

— Кроме правил поведения на воде, сотрудники транспортной полиции напомнили об ответственности, предусмотренной для родителей несовершеннолетних за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов ребенка, — добавили в транспортной полиции.

Накануне транспортные полицейские нашли трёх детей, которые подложили на рельсы камни, бутылки и шпалы. Из-за этого поезд мог сойти с рельсов — машинисту пришлось экстренно тормозить.

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Затонзаплывтранспортная полиция
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