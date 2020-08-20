В Новосибирске восемь подростков устроили опасный заплыв вдоль кораблей

В районе Затона транспортные полицейские обнаружили в воде восьмерых подростков, сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД РФ по СФО. Дети прыгали с кораблей и устраивали заплыв вдоль судов. Их заметил один из работников транспортной компании и вызвал полицию.



— В районе улицы Судоремонтной транспортные полицейские обнаружили компанию подростков в возрасте от 14 до 16 лет. Шестеро мальчиков и две девочки сначала загорали на берегу, а затем стали прыгать с баржи в воду и устроили заплыв вдоль судов, — рассказали в ведомстве.