Пропавшего подростка-аутиста ищут по всей стране. Есть версия, что его увезли из Новосибирской области

Отряд «Лиза Алерт» разослал ориентировки на пропавшего 14-летнего подростка с аутизмом Олега Иванова в другие города. Поисковики предполагают, что кто-то мог вывезти мальчика из Новосибирской области. Подросток пропал 1 июля во время прогулки, с тех пор его никто не видел.



— Мы не исключаем, что кто-то «помог» мальчику покинуть территорию Новосибирской области. Поэтому мы задействуем соседние регионы. Сейчас информация о пропаже ушла во все города, где есть наш поисковый отряд. Есть посты в Перми, Саратове, мы задействуем Центральную Россию. Будут отрабатываться самые разные версии, вплоть до того, что ребёнок покинул регион с чьей-то помощью, потому что сам он это сделать вряд ли мог, — говорит руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.