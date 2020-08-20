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Тема дняВторая волна массовых эвакуаций в Новосибирске

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Пропавшего подростка-аутиста ищут по всей стране. Есть версия, что его увезли из Новосибирской области

14-летнего Олега Иванова ищут почти два месяца, но у волонтеров — никаких зацепок и следов

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Поиски мальчика продолжаются, но теперь не только в нашем регионе

Поиски мальчика продолжаются, но теперь не только в нашем регионе

Отряд «Лиза Алерт» разослал ориентировки на пропавшего 14-летнего подростка с аутизмом Олега Иванова в другие города. Поисковики предполагают, что кто-то мог вывезти мальчика из Новосибирской области. Подросток пропал 1 июля во время прогулки, с тех пор его никто не видел.

— Мы не исключаем, что кто-то «помог» мальчику покинуть территорию Новосибирской области. Поэтому мы задействуем соседние регионы. Сейчас информация о пропаже ушла во все города, где есть наш поисковый отряд. Есть посты в Перми, Саратове, мы задействуем Центральную Россию. Будут отрабатываться самые разные версии, вплоть до того, что ребёнок покинул регион с чьей-то помощью, потому что сам он это сделать вряд ли мог, — говорит руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.

Такую ориентировку сейчас распространяют в других регионах страны

Такую ориентировку сейчас распространяют в других регионах страны

Поисковые работы на месте пропажи Олега Иванова пока не привели ни к каким результатам. Участники отряда продолжают искать в том районе и проверяют любую информацию от людей, которые видят похожих мальчиков.

После пропажи подростка следователи завели уголовное дело. Спустя три недели в МВД сообщили, что за информацию о его местонахождении готовы выплатить вознаграждение.

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Лиза АлертПропал ребёнокподросток
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