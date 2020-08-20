Пропавшего подростка-аутиста ищут по всей стране. Есть версия, что его увезли из Новосибирской области

Отряд «Лиза Алерт» разослал ориентировки на пропавшего
— Мы не исключаем, что кто-то «помог» мальчику покинуть территорию Новосибирской области. Поэтому мы задействуем соседние регионы. Сейчас информация о пропаже ушла во все города, где есть наш поисковый отряд. Есть посты в Перми, Саратове, мы задействуем Центральную Россию. Будут отрабатываться самые разные версии, вплоть до того, что ребёнок покинул регион с чьей-то помощью, потому что сам он это сделать вряд ли мог, — говорит руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.
Поисковые работы на месте пропажи Олега Иванова пока не привели ни к каким результатам. Участники отряда продолжают искать в том районе и проверяют любую информацию от людей, которые видят похожих мальчиков.
После пропажи подростка следователи завели уголовное дело. Спустя три недели в МВД сообщили, что за информацию о его местонахождении готовы выплатить вознаграждение.