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Тема дняВторая волна массовых эвакуаций в Новосибирске

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В Новосибирске после жалоб жителей приостановили строительство гимназии № 3

Школу хотят достроить в следующем году

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Старое здание гимназии построили в 1958 году. Сейчас оно уже снесено, на его месте построят новое

Старое здание гимназии построили в 1958 году. Сейчас оно уже снесено, на его месте построят новое

Строительство здания гимназии № 3 в новосибирском Академгородке приостановили, чтобы внести в проект изменения.

— В связи с обращениями жителей близлежащих жилых домов строительство школы временно приостановлено. Проводится ряд пылезащитных мероприятий, а также мероприятий по внесению изменений в проект с целью уменьшения вибрационных нагрузок. Строительство объекта возобновится в ближайшее время, — сообщили НГС в департаменте строительства и архитектуры мэрии Новосибирска.

Строительство началось 4 июня. К середине августа специалисты демонтировали старое здание, вырубили деревья, которые мешали строительству, и подготовили территорию. Следующий этап работ — установка свай. Ввести здание в эксплуатацию планируют в декабре 2021 года.

О сносе гимназии № 3, построенной в 1958 году, стало известно в феврале. Власти приняли такое решение из-за переполненности учебного заведения. Мэрия также назвала школы, по которым распределят больше тысячи учеников. Снос здания начали в июне — мы публиковали впечатляющее видео с разрушением.

Ранее НГС готовил репортаж о том, как учатся школьники в этой гимназии, — иногда уроки для них проходили в столовой.

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АкадемгородокСоветский районснос зданиястроительство
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