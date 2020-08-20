В Новосибирске после жалоб жителей приостановили строительство гимназии № 3

Строительство здания
— В связи с обращениями жителей близлежащих жилых домов строительство школы временно приостановлено. Проводится ряд пылезащитных мероприятий, а также мероприятий по внесению изменений в проект с целью уменьшения вибрационных нагрузок. Строительство объекта возобновится в ближайшее время, — сообщили НГС в департаменте строительства и архитектуры мэрии Новосибирска.
Строительство началось
О сносе гимназии № 3, построенной в
Ранее НГС готовил репортаж о том, как учатся школьники в этой гимназии, — иногда уроки для них проходили в столовой.