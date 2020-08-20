Суды, банки, почта и детсады. По Новосибирску прокатилась волна сообщений о минированиях (онлайн)

Что говорят в антитеррористической комиссии (АТК)
В аппарате антитеррористической комиссии Новосибирской области уточнили, что анонимные сообщения сегодня получили организации налоговой службы, несколько отделений Сбербанка, администрации муниципальных органов, здания судебной системы, почтовые отделения, учреждения здравоохранения, детские сады и объекты транспортной инфраструктуры.
— В соответствии с нормами действующего законодательства и алгоритмами ситуационного реагирования, при поступлении таких сообщений проводится эвакуация людей из зданий. Специальные службы, входящие в оперативный штаб в Новосибирской области, обследуют здания на предмет обнаружения взрывных устройств, устанавливают отправителей сообщений. В настоящее время в уже проверенных зданиях признаков закладки взрывных устройств не обнаружено, — добавили в пресс-службе правительства региона.
Сейчас службы работают у здания Заельцовского суда.
Не только Новосибирск, но и Красноярск. Ряд судов в Красноярском крае вновь получили анонимные сообщения о минировании, сейчас там проводятся эвакуации. Ранее подобные сообщения в красноярские суды тоже поступали 13 августа.
Минируют и в Бердске
Волна возможных минирований докатилась и до Бердска. По словам читателя НГС, силовики работают в здании около 40 минут.
Как пишет в Facebook новосибирец Денис Катуров, сообщения об угрозе минирования получили и в Областном суде.
— Стоит одна АЦ, одна скорая и один патрульный автомобиль Росгвардии. Со слов гвардейцев, ждем кинологов, — говорится в его сообщении.
Видео, снятое на территории Кировского районного суда, где сейчас работают спецслужбы.
Вход в здание областного суда по-прежнему закрыт. Спецслужбы, по словам читателя, приславшего нам это фото, работают с 8 утра.
В пресс-службе ГУ МВД по-прежнему не располагают информацией о минированиях.
Корреспондент НГС направила в пресс-службу губернатора и правительства НСО запрос с просьбой уточнить количество пострадавших учреждений в результате массовой рассылки сообщений.