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Тема дняВторая волна массовых эвакуаций в Новосибирске

Суды, банки, почта и детсады. По Новосибирску прокатилась волна сообщений о минированиях (онлайн)

Мы рассказывали, что происходило в городе из-за массовой рассылки угроз

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Так выглядела территория Заельцовского суда этим утром. На парковке — машины полиции и скорой, у входа в недоумении стоят люди

Так выглядела территория Заельцовского суда этим утром. На парковке — машины полиции и скорой, у входа в недоумении стоят люди

Сегодняшнее утро, 20 августа, началось для новосибирцев с массовых эвакуаций из зданий судов и больниц — в учреждения пришли письма с угрозами о минировании. Аналогичная ситуация была неделей ранее, тогда неизвестные направили сообщения с угрозами руководителям 67 учреждений, из которых пришлось эвакуировать 2972 человека.

В режиме онлайн мы рассказывали, работа каких учреждений пострадала в результате этих сообщений и что на это говорят власти.

Ксения Лысенко

Что говорят в антитеррористической комиссии (АТК)

В аппарате антитеррористической комиссии Новосибирской области уточнили, что анонимные сообщения сегодня получили организации налоговой службы, несколько отделений Сбербанка, администрации муниципальных органов, здания судебной системы, почтовые отделения, учреждения здравоохранения, детские сады и объекты транспортной инфраструктуры.

— В соответствии с нормами действующего законодательства и алгоритмами ситуационного реагирования, при поступлении таких сообщений проводится эвакуация людей из зданий. Специальные службы, входящие в оперативный штаб в Новосибирской области, обследуют здания на предмет обнаружения взрывных устройств, устанавливают отправителей сообщений. В настоящее время в уже проверенных зданиях признаков закладки взрывных устройств не обнаружено, — добавили в пресс-службе правительства региона.

Ксения Лысенко

Сейчас службы работают у здания Заельцовского суда.

На месте несколько машин скорой помощи

На месте несколько машин скорой помощи

Пока зайти в здание суда невозможно

Пока зайти в здание суда невозможно

Ксения Лысенко

Не только Новосибирск, но и Красноярск. Ряд судов в Красноярском крае вновь получили анонимные сообщения о минировании, сейчас там проводятся эвакуации. Ранее подобные сообщения в красноярские суды тоже поступали 13 августа.

Ксения Лысенко

Минируют и в Бердске

Волна возможных минирований докатилась и до Бердска. По словам читателя НГС, силовики работают в здании около 40 минут.

Сотрудники Росгвардии дежурят у входа на территорию

Сотрудники Росгвардии дежурят у входа на территорию

Въезд на территорию перегородили машиной

Въезд на территорию перегородили машиной

Ксения Лысенко

Как пишет в Facebook новосибирец Денис Катуров, сообщения об угрозе минирования получили и в Областном суде.

— Стоит одна АЦ, одна скорая и один патрульный автомобиль Росгвардии. Со слов гвардейцев, ждем кинологов, — говорится в его сообщении.

Ксения Лысенко

Видео, снятое на территории Кировского районного суда, где сейчас работают спецслужбы.

Работа районного суда приостановлена более часа назад

Как говорит автор видео, эвакуировали лишь половину здания — ту, которую занимает суд. Остальные арендаторы продолжают работать

Ксения Лысенко

Вход в здание областного суда по-прежнему закрыт. Спецслужбы, по словам читателя, приславшего нам это фото, работают с 8 утра.

Сейчас сюда приехал кинолог

Сейчас сюда приехал кинолог

Ксения Лысенко

В пресс-службе ГУ МВД по-прежнему не располагают информацией о минированиях.

Корреспондент НГС направила в пресс-службу губернатора и правительства НСО запрос с просьбой уточнить количество пострадавших учреждений в результате массовой рассылки сообщений.

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минированиесудыэвакуация
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