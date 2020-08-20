Суды, банки, почта и детсады. По Новосибирску прокатилась волна сообщений о минированиях (онлайн)

Сегодняшнее утро, 20 августа, началось для новосибирцев с массовых эвакуаций из зданий судов и больниц — в учреждения пришли письма с угрозами о минировании. Аналогичная ситуация была неделей ранее, тогда неизвестные направили сообщения с угрозами руководителям 67 учреждений, из которых пришлось эвакуировать 2972 человека.



В режиме онлайн мы рассказывали, работа каких учреждений пострадала в результате этих сообщений и что на это говорят власти.