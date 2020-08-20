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Тема дняВторая волна массовых эвакуаций в Новосибирске

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В Новосибирске вторая волна массовых эвакуаций. Поступили угрозы о минировании судов и мостов

Сейчас в здания судов никого не пускают

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Сотрудников полиции и пожарные расчёты заметили у здания Железнодорожного суда и на Димитровском мосту

Сотрудников полиции и пожарные расчёты заметили у здания Железнодорожного суда и на Димитровском мосту

Появились сообщения о минировании судов и мостов в Новосибирске

Утром в этот четверг, 20 августа, в Новосибирске снова «заминировали» несколько зданий и сооружений, в их числе Железнодорожный суд, Бугринский и Коммунальный мосты. Корреспонденту НГС сообщили об этом в службе «112». По словам дежурного, на почту поступило несколько сообщений от анонимных адресатов.

В редакцию НГС один из читателей прислал видео, снятое у здания Железнодорожного суда, где работали кинолог и сотрудники полиции. Полицейских и пожарные машины также заметили на Димитровском мосту.

Кинологи работают у здания Железнодорожного суда

А так сейчас выглядит территория у здания Центрального суда — никого из посетителей не пускают внутрь

А так сейчас выглядит территория у здания Центрального суда — никого из посетителей не пускают внутрь

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области не прокомментировали возможные минирования, отметив, что не располагают информацией.

Вам что-то известно об этом инциденте? Вы стали очевидцем эвакуации одного из зданий? Можете рассказать НГС важные детали? Присылайте свои фото и видео на редакционный номер +7 923 157-00-00 (в любой из мессенджеров) или на почту редакции news@ngs.ru.

Напомним, что ровно неделю назад, 13 августа, похожая волна минирований прокатилась по городу — тогда людей эвакуировали из зданий судов и больниц. Как рассказали позже в АТК, сообщения с угрозами получили руководители 67 учреждений, из которых пришлось эвакуировать 2972 человека. Сообщения оказались ложными.

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минированиеполициясуд
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