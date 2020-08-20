В Новосибирске вторая волна массовых эвакуаций. Поступили угрозы о минировании судов и мостов

Появились сообщения о минировании судов и мостов в Новосибирске
Утром в этот четверг, 20 августа, в Новосибирске снова «заминировали» несколько зданий и сооружений, в их числе Железнодорожный суд, Бугринский и Коммунальный мосты. Корреспонденту НГС сообщили об этом в службе «112». По словам дежурного, на почту поступило несколько сообщений от анонимных адресатов.
В редакцию НГС один из читателей прислал видео, снятое у здания Железнодорожного суда, где работали кинолог и сотрудники полиции. Полицейских и пожарные машины также заметили на Димитровском мосту.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области не прокомментировали возможные минирования, отметив, что не располагают информацией.
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Напомним, что ровно неделю назад,