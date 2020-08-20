В Новосибирске вторая волна массовых эвакуаций. Поступили угрозы о минировании судов и мостов

Утром в этот четверг, 20 августа, в Новосибирске снова «заминировали» несколько зданий и сооружений, в их числе Железнодорожный суд, Бугринский и Коммунальный мосты. Корреспонденту НГС сообщили об этом в службе «112». По словам дежурного, на почту поступило несколько сообщений от анонимных адресатов.



В редакцию НГС один из читателей прислал видео, снятое у здания Железнодорожного суда, где работали кинолог и сотрудники полиции. Полицейских и пожарные машины также заметили на Димитровском мосту.