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Тема дняВторая волна массовых эвакуаций в Новосибирске

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Оперштаб отчитался о 44 новых случаях коронавируса и 5 смертях в Новосибирской области

В отделениях реанимации сейчас находятся 52 пациента

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От ковида скончались мужчины в возрасте от 63 до 80 лет

От ковида скончались мужчины в возрасте от 63 до 80 лет

За прошедшие сутки в регионе выявили 44 заболевших ковидом, 5 пациентов скончались. Такую статистику озвучил оперштаб по борьбе с коронавирусом.

— По данным оперативного штаба, на утро 20 августа в регионе зарегистрировано 10 819 случаев заражения COVID-19 (+44 за последние сутки), в том числе 657 детей. 9527 пациентов выписаны с отрицательными результатами контрольных тестов (+69 за сутки). Скончались еще 5 пациентов: мужчины в возрасте 63, 67, 70, 79 и 82 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 329 человек. В отделениях реанимации находятся 52 человека. На ИВЛ — 10 пациентов, — говорится в сообщении оперштаба.

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Госпитализированы 27 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 1107.

В больницы районов области был госпитализирован 491 пациент — это пациенты с подозрением на коронавирусную инфекцию и те, у кого диагноз подтверждён.

Всего в Новосибирской области провели 381 806 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 645 жителей региона, 34 344 человека сняты с меднаблюдения.

Вчера оперштаб сообщил о 51 случае заболевания ковидом и 5 умерших — это мужчина и четыре женщины старше 55 лет.

Несмотря на растущую статистику, губернатор Андрей Травников разрешил фитнес-центрам начать свою работу со следующей недели, но при строгом соблюдении санитарных мер.

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