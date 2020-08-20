Оперштаб отчитался о 44 новых случаях коронавируса и 5 смертях в Новосибирской области

За прошедшие сутки в регионе выявили 44 заболевших ковидом, 5 пациентов скончались. Такую статистику озвучил оперштаб по борьбе с коронавирусом.
— По данным оперативного штаба, на утро
Госпитализированы 27 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом
В больницы районов области был госпитализирован 491 пациент — это пациенты с подозрением на коронавирусную инфекцию и те, у кого диагноз подтверждён.
Всего в Новосибирской области провели
Под медицинским наблюдением находятся 645 жителей региона,
Вчера оперштаб сообщил о 51 случае заболевания ковидом и 5 умерших — это мужчина и четыре женщины старше 55 лет.
Несмотря на растущую статистику, губернатор Андрей Травников разрешил фитнес-центрам начать свою работу со следующей недели, но при строгом соблюдении санитарных мер.