Оперштаб отчитался о 44 новых случаях коронавируса и 5 смертях в Новосибирской области

СЮЖЕТ Всё о коронавирусе и карантине

Госпитализированы 27 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 , а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 1107.

В больницы районов области был госпитализирован 491 пациент — это пациенты с подозрением на коронавирусную инфекцию и те, у кого диагноз подтверждён.

Всего в Новосибирской области провели 381 806 тестов на коронавирус.



Под медицинским наблюдением находятся 645 жителей региона, 34 344 человека сняты с меднаблюдения.

Вчера оперштаб сообщил о 51 случае заболевания ковидом и 5 умерших — это мужчина и четыре женщины старше 55 лет.



Несмотря на растущую статистику, губернатор Андрей Травников разрешил фитнес-центрам начать свою работу со следующей недели, но при строгом соблюдении санитарных мер.