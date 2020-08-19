В Новосибирск прилетят вывозные рейсы из Таджикистана, Киргизии и Армении — публикуем расписание

С 23 августа по 1 сентября в Новосибирске приземлятся несколько самолетов с россиянами, которые застряли в других странах из-за коронавируса. Свежее расписание появилось в telegram-канале «Коронавирус: рейсы РФ».
Первый рейс приземлится 23 августа в 18:10 (по местному времени). Рейс SBI5542 привезет пассажиров из Бишкека (Киргизия).
24 августа в 19:30 часов приземлится борт SMR221 из Душанбе, Таджикистан.
25 августа в 17:45 ожидается рейс из Киргизии SBI5546 Ош — Новосибирск.
26 августа из Армении прилетит рейс NGT Ереван — Новосибирск — номер и время вылета рейса ещё уточняются.
30 августа в 7:00 ожидается рейс из Таджикистана: SMR221 Душанбе — Новосибирск. Также в этот день в 18:10 в Новосибирске приземлится борт SBI5542 из Киргизии, Бишкек.
1 сентября в 17:45 приземлится борт SBI5546 Ош — Новосибирск.
Зарегистрироваться на эти рейсы можно через сайт Госуслуг.
МИД Таджикистана ранее сообщал, что до конца августа из Новосибирска вылетят 4 вывозных рейса в Таджикистан.
До этого два вывозных самолета для россиян приземлились в Новосибирск в июле.