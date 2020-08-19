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Новосибирск утонул после ливня: видео с улиц затопленного города

Столицу Сибири накрыл сильный дождь с грозой

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Синоптики обещали непогоду и не прогадали — городские улицы превратились в моря и океаны

Синоптики обещали непогоду и не прогадали — городские улицы превратились в моря и океаны

Вечером 19 августа в Новосибирске прошёл ливень с грозой. Жители центра города поспешили поделиться с редакцией НГС видео последствий стихии.

Читательница НГС прислала видео с дороги возле жилого дома по улице Революции, на котором заметно, как машины передвигаются по сплошной глубокой луже. Также невозможно передвигаться по тротуарам — новосибирцы жалуются, что все дорожки залиты водой, добраться до дома в лучшем случае можно по поребрикам.

Проезжающие по лужам машины захлёстывают водой пешеходные дорожки

Сложно где-то пройти, не промочив ноги

Под Димитровским мостом, по рассказам очевидцев, образовался настоящий водопад. Здесь машины почти тонут в глубокой луже.

Автомобили буквально плавают на дорогах

Зато на Димитровском мосту появился свой водопад...

А кое-где из колодца на дороге бьёт самый настоящий фонтан

В такую погоду страшно находиться не только на улице, но и в машине

Неподалёку от проспекта Димитрова водопады воды льются с крыш местных домов

Накануне, 18 августа, в некоторых районах Новосибирска прошёл кратковременный сильный ливень, а местами выпал град. Новосибирцы поспешили прислать свои фото и видео в редакцию НГС.

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грозаливеньпотопдороги
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