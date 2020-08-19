Новосибирск утонул после ливня: видео с улиц затопленного города

Вечером 19 августа в Новосибирске прошёл ливень с грозой. Жители центра города поспешили поделиться с редакцией НГС видео последствий стихии.
Читательница НГС прислала видео с дороги возле жилого дома по улице Революции, на котором заметно, как машины передвигаются по сплошной глубокой луже. Также невозможно передвигаться по тротуарам — новосибирцы жалуются, что все дорожки залиты водой, добраться до дома в лучшем случае можно по поребрикам.
Под Димитровским мостом, по рассказам очевидцев, образовался настоящий водопад. Здесь машины почти тонут в глубокой луже.
Накануне, 18 августа, в некоторых районах Новосибирска прошёл кратковременный сильный ливень, а местами выпал град. Новосибирцы поспешили прислать свои фото и видео в редакцию НГС.