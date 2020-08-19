Новосибирск утонул после ливня: видео с улиц затопленного города

Вечером 19 августа в Новосибирске прошёл ливень с грозой. Жители центра города поспешили поделиться с редакцией НГС видео последствий стихии.

Читательница НГС прислала видео с дороги возле жилого дома по улице Революции, на котором заметно, как машины передвигаются по сплошной глубокой луже. Также невозможно передвигаться по тротуарам — новосибирцы жалуются, что все дорожки залиты водой, добраться до дома в лучшем случае можно по поребрикам.

