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В Советском районе водитель «Тойоты» сбил 8-летнего мальчика на самокате

Ребёнка доставили в больницу

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ДТП произошло в 19:45

ДТП произошло в 19:45

Вечером в среду, 19 августа, в Советском районе водитель Toyota Vista Ardeo сбил ребёнка на самокате. Об этом сообщили в ГИБДД.

— В 19:45 водитель 1993 года рождения на автомобиле Toyota Vista Ardeo двигался со стороны дома № 5 по улице Лесосечная по дворовой территории в сторону улицы Экваторная. У дома № 7 по улице Лесосечная произошло столкновение с ребёнком, который двигался на самокате по дворовой территории. В результате ДТП пострадал мальчик 8 лет, который бригадой скорой медицинской помощи был доставлен в лечебное учреждение. Характер его травм уточняется. На месте работает экипаж ДПС, — сообщили в новосибирской ГИБДД.

Несколько дней назад, 16 августа, в Новосибирске произошёл подобный случай. В Центральном районе Новосибирска водитель автомобиля Toyota Carina ED сбил 12-летнего мальчика на самокате.

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ГИБДДДТПсбил ребёнка
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