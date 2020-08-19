В Советском районе водитель «Тойоты» сбил 8-летнего мальчика на самокате

Вечером в среду, 19 августа, в Советском районе водитель Toyota Vista Ardeo сбил ребёнка на самокате. Об этом сообщили в ГИБДД.

— В 19:45 водитель 1993 года рождения на автомобиле Toyota Vista Ardeo двигался со стороны дома № 5 по улице Лесосечная по дворовой территории в сторону улицы Экваторная. У дома № 7 по улице Лесосечная произошло столкновение с ребёнком, который двигался на самокате по дворовой территории. В результате ДТП пострадал мальчик 8 лет, который бригадой скорой медицинской помощи был доставлен в лечебное учреждение. Характер его травм уточняется. На месте работает экипаж ДПС, — сообщили в новосибирской ГИБДД.