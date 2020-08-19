Евросоюз отказался признавать итоги выборов в Белоруссии

Члены Евросоюза провели экстренное собрание по ситуации в Белоруссии, где вторую неделю не прекращаются протесты против итогов выборов президента. По итогам совещания председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обьявила, что ЕС не признаёт итоги выборов и введёт санкции в отношении чиновников, ответственных за фальсификации в ходе выборов.

ЕС также готов выделить 53 миллиона евро в помощь белорусскому населению, сообщает РБК.

На выборах президента, по данным ЦИК Белоруссии, с результатом 80,01% победил Александр Лукашенко. Его оппонент Светлана Тихановская набрала 10%. Несогласные с итогами голосования вышли на улицы и не прекращают протесты по сей день. Бастуют работники ведущих предприятий страны. Лукашенко ранее заявил, что выборы проведены легально, без нарушений, а новые возможны только после того, как будут внесены поправки в Конституцию.

