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К «Ройял Парку» подъехали 18 пожарных автомобилей — в МЧС рассказали, что случилось

На третьем этаже здания произошло задымление

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Большое количество пожарной техники испугало новосибирцев

Большое количество пожарной техники испугало новосибирцев

Вечером в среду, 19 августа, к ТРК «Ройял Парк» подъехали пожарные расчеты. Об этом в редакцию НГС сообщил читатель. По его словам, сначала в торгово-развлекательном комплексе сработала пожарная сигнализация.

Мужчина пояснил корреспонденту НГС, что количество пожарных машин с каждой минутой увеличивалось. В конечном итоге около торгово-развлекательного комплекса собралось «как минимум 16 машин». Также сообщалось, что на место прибыли две машины скорой помощи и полиция.

Автор - читатель НГС

— В 19:36 пожарно-спасательные подразделения реагировали на задымление. По прибытии к месту было установлено, что произошло задымление в вентиляционной шахте ресторана на третьем этаже. Эвакуация самого торгового центра не проводилась. В настоящий момент никакого горения нет. Большое количество автомобилей связано с правилами выезда на пожар на подобные крупные объекты, — пояснил руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.

Также в МЧС уточнили, что всего к ТРК «Ройял Парк» приехали 18 единиц техники, однако в пресс-службе объяснили, что это не только пожарные машины. Среди техники были автолестницы, коленчатые подъемники и газели службы пожаротушения. Всего на место выезжал 61 человек.

В понедельник, 13 июля, утром в жилом доме в Октябрьском районе Новосибирска случился пожар. До прибытия спасателей из здания эвакуировались 33 человека, в том числе шестеро детей.

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МЧСТРЦ «Ройял Парк»задымление
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