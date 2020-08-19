К «Ройял Парку» подъехали 18 пожарных автомобилей — в МЧС рассказали, что случилось

Вечером в среду, 19 августа, к ТРК «Ройял Парк» подъехали пожарные расчеты. Об этом в редакцию НГС сообщил читатель. По его словам, сначала в торгово-развлекательном комплексе сработала пожарная сигнализация.

Мужчина пояснил корреспонденту НГС, что количество пожарных машин с каждой минутой увеличивалось. В конечном итоге около торгово-развлекательного комплекса собралось «как минимум 16 машин». Также сообщалось, что на место прибыли две машины скорой помощи и полиция.