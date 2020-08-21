В Краснообске новый ТЦ с «Пивной лавкой» признали объектом культурного наследия, но потом передумали

Сейчас новостройка занята арендаторами только наполовину — на первом этаже работают супермаркеты сетей «Магнит» и «Магнит Косметикс», а также цветочный магазин «FlOraОПТ» и пивная точка.

В августе выяснилось, что здание торгового центра включено в перечень объектов, являющихся предметом «охраны достопримечательного места», который подготовила Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Новосибирской области. Он содержится в приложении № 1 к документу — приказу от № 173 (от 27.07.2020) «О включении в перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Новосибирской области, объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия „Научный городок СО ВАСХНИЛ", расположенного по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, рабочий поселок Краснообск».



В списке много самых разных объектов. Но то, что к их числу отнесли совсем новую постройку исключительно коммерческого назначения, удивило многих. Дело в том, что включение объекта в подобный список делает практически невозможным его снос и даже заметные корректировки внешнего вида и внутренних конструкций.

