В Краснообске новый ТЦ с «Пивной лавкой» признали объектом культурного наследия, но потом передумали

Построенный в прошлом году в Краснообске небольшой торговый комплекс оказался внесен в перечень объектов, «обладающим признаками объекта культурного наследия». Правда, после шумихи местные власти передумали и исключили новое здание из этого списка. НГС выяснил, как так вышло.
Что случилось?
Двухэтажное здание по адресу поселок Краснообск, 220/1 было построено совсем недавно. На съемках «Яндекс.Карт» 2017 года на этом месте виднеется пустырь без признаков строительных работ. Местные жители говорят, что торговый центр построили меньше года назад.
Сейчас новостройка занята арендаторами только наполовину — на первом этаже работают супермаркеты сетей «Магнит» и «Магнит Косметикс», а также цветочный магазин «FlOraОПТ» и пивная точка.
В августе выяснилось, что здание торгового центра включено в перечень объектов, являющихся предметом «охраны достопримечательного места», который подготовила Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Новосибирской области. Он содержится в приложении № 1 к документу — приказу от № 173 (от 27.07.2020) «О включении в перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Новосибирской области, объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия „Научный городок СО ВАСХНИЛ", расположенного по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, рабочий поселок Краснообск».
В списке много самых разных объектов. Но то, что к их числу отнесли совсем новую постройку исключительно коммерческого назначения, удивило многих. Дело в том, что включение объекта в подобный список делает практически невозможным его снос и даже заметные корректировки внешнего вида и внутренних конструкций.
Что говорят чиновники?
В Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия это решение назвали «технической ошибкой». Как сказано в официальном ответе, который подписан начальником инспекции Еленой Медведевой, приказ был подготовлен на основании научно-проектной документации и заключения ГАУ НСО «Научно-производственный центр по сохранению историко-культурного наследия Новосибирской области».
После публикации в приказе были обнаружены ошибки, поэтому его отменили приказом № 181 от 13 августа. Сейчас инспекция дала поручение «провести работы по корректировке научно-проектной документации».
Если в этом случае отнесение нового торгового центра к объектам культурного наследия было ошибкой, то в самом настоящем памятнике архитектуры возможно и размещение современных коммерческих предприятий, и даже определенные строительные реновации. Так, создатели бара Friends Above воспользовались тем, что к историческому зданию на Красном проспекте, 22 в Новосибирске была позже пристроена часть, не являющаяся памятником архитектуры, и соорудили на её крыше новое заведение.