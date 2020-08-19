В НГУ рассказали, как будет работать обсерватор для студентов — 3 интересных факта

— Абсолютно все приезжающие из-за границы иностранные студенты будут помещены на 14-дневный карантин вне зависимости от наличия справок. Для них также будут организованы лабораторные исследования на COVID-19 методом ПЦР непосредственно по месту их изоляции, — пояснили в пресс-службе НГУ.

Какие меры безопасности будут в общежитии

В обсерваторе будет работать персонал общежития в соответствии со всеми нормами и рекомендациями о средствах индивидуальной защиты (его обеспечат одноразовыми и многоразовыми масками, перчатками, дезинфицирующими салфетками и кожными антисептиками для рук).



А что с питанием? И учебой?

Централизованно кормить в обсерваторе не будут. Но руководство вуза обещает организовать доставку и передачу продуктов изолированным студентам через сотрудников студгородка.

Обучение будет организовано дистанционно.

Ранее мы рассказывали, как новосибирские вузы изменили правила заселения студентов в общежития, чтобы избежать вспышки болезни. Журналист НГС Екатерина Евстафьева поговорила с представителями пяти крупных новосибирских вузов о том, как они будут заселять студентов в новом учебном году — среди нововведений справки о здоровье, запрет на гостей и другие.