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В НГУ рассказали, как будет работать обсерватор для студентов — 3 интересных факта

Под него выделят отдельный этаж общежития

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Студенты, помещенные в обсерватор, не смогут контактировать с другими учащимися

Студенты, помещенные в обсерватор, не смогут контактировать с другими учащимися

В НГУ откроется обсерватор для иностранных студентов

По каким правилам будет работать обсерватор и кого там планируют размещать — в НГУ рассказали подробности нововведения, которое ждет приезжих студентов осенью 2020 года.

Для кого предназначен обсерватор

В обсерватор будут селить на 14 дней всех иностранных студентов вуза, которые приехали из-за границы и не имеют гражданства РФ. Если у человека есть с собой справка об отрицательном результате анализа на коронавирусную инфекцию — особой роли это не сыграет, ему всё равно придется провести две недели на карантине.

— Абсолютно все приезжающие из-за границы иностранные студенты будут помещены на 14-дневный карантин вне зависимости от наличия справок. Для них также будут организованы лабораторные исследования на COVID-19 методом ПЦР непосредственно по месту их изоляции, — пояснили в пресс-службе НГУ.

Какие меры безопасности будут в общежитии

В обсерваторе будет работать персонал общежития в соответствии со всеми нормами и рекомендациями о средствах индивидуальной защиты (его обеспечат одноразовыми и многоразовыми масками, перчатками, дезинфицирующими салфетками и кожными антисептиками для рук).

А что с питанием? И учебой?

Централизованно кормить в обсерваторе не будут. Но руководство вуза обещает организовать доставку и передачу продуктов изолированным студентам через сотрудников студгородка.

Обучение будет организовано дистанционно.

Ранее мы рассказывали, как новосибирские вузы изменили правила заселения студентов в общежития, чтобы избежать вспышки болезни. Журналист НГС Екатерина Евстафьева поговорила с представителями пяти крупных новосибирских вузов о том, как они будут заселять студентов в новом учебном году — среди нововведений справки о здоровье, запрет на гостей и другие.

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